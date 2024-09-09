Зачем Украине Джорджия Мелони? Итальянское издание озвучило «амбициозный план Зеленского»

Сергей Рыжов.  
09.09.2024 12:45
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Италия, Политика, США, Украина


Итальянское издание Messaggero пишет, что Владимир Зеленский попросил премьер-министра этой страны Джорджию Мелони быть посредником в переговорах с США по поставкам Patriot.

«Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мэлони, глава G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного количества Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близкими», — пишет издание.

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Итальянское издание Messaggero пишет, что Владимир Зеленский попросил премьер-министра этой страны Джорджию Мелони быть...
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По данным Messaggero, на амбициозный план Зеленского, Мелони, вовсе не стремящаяся вступить в игру между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, «ответила со своей обычной решительностью и сердечностью».

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Премьер-министр Италии считает, что «невозможно принять мир, в котором те, кто сильнее в военном отношении, вторгаются к своим соседям», и единственный способ достичь мира — «поддерживать и планировать его».

Кроме того, по данным издании, Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго комплекса ПВО Samp-T, одобренную в июне 2024 года — однако с тех пор поставку пришлось задержать.

«По последней информации, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мелони заверила Зеленского», — сообщает Messaggero.

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