Зачем Украине «глобальный Юг». Заметки у разбитого еврокорыта

Открывшийся вчера в Йоханнесбурге саммит БРИКС является отличным поводом чтобы на его фоне поговорить о реальном месте Украины в мире и отношениях Киева с большей частью этого мира, представители которой как раз и собрались в Южной Африке.

Долгие годы Украина, мнящая себя частью западной цивилизации, демонстративно игнорировала страны глобального Юга и Третьего мира, в большинстве которых не было даже украинских посольств. В Киеве смотрели на них сверху вниз и разговаривали через губу. По сути, украинские элиты, потратившие жизнь на попытки быть принятыми в западной прихожей, таким своим отношением ко всему незападному по-своему отражали и ретранслировали колониальную логику превосходства своих хозяев.

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При этом у современного европейского расизма хотя бы имеются определенные исторические основания – все же большинство ведущих стран ЕС в прошлом – колониальные империи, выстраивавшие свое благополучие на грабеже и унижении других. И это колониальное прошлое нет-нет, да и прорывается сквозь тонкий налет толерантной риторики и мультикультурного политеса.

Некритично заимствованный аналогичный взгляд на мир со стороны украинских неофитов европейскости лишен даже таких оснований – сама Украина в своем прошлом никого не грабила и не унижала. Наоборот, была объектом колониального грабежа со стороны европейских империй, в которых, как например, в Речи Посполитой, украинцы были людьми второго сорта.

Уже хотя бы по этой причине сегодняшней Украине по логике должны быть ближе интенции современного антиколониализма, ярко выраженные в борьбе стран Азии, Африки и Латинской Америки, пытающихся сбросить с себя ярмо зависимости от бывших поработителей и выстроить иную, более честную, равноправную и справедливую мировую архитектуру.

Сама логика собственного выживания толкает Украину на тот же путь, по которому идут Россия, Китай, Индия, Бразилия и масса других стран, занятых поиском собственных экономических моделей, даже если они противоречат западным методичкам.

Однако этого не происходит. На практике высшие чины майданного режима продолжают всеми конечностями дистанцироваться от любых незападных и антизападных инициатив, даже несущих в перспективе прямую экономическую пользу Украине, и ретранслируют на весь мир пещерно-зоологический расизм, публично рассуждая о своем превосходстве над «лишенными человечности» азиатами, как это делал совсем недавно секретарь СНБО Алексей Данилов.

Слушая эти откровения нормальные украинцы, должно быть, испытывают испанский стыд за собственное дремучее начальство, способное вот так походя оскорбить половину человечества. Как объяснить такие словесные выверты людям в Дели, Пекине, Астане и других азиатских столицах?

Неудивительны горькие нотки, сквозящие между строк лидера «Другой Украины» Виктора Медведчука, когда он рассуждает о потерянных по вине майданных деятелях шансах и возможностях:

«Украинская власть сама совершила преступление, ограничив развитие своей страны в других направлениях, отняв у украинского народа благополучие и мирную жизнь. Украинская власть уничтожает культуру, науку, образование, политическую активность, национальную память, если они хоть чем-то огорчают западных кураторов. Но все это приводит к нищете и убожеству жизни народа, хорошо в этой системе живут только те, кто продает интересы своих сограждан».

Примечательно, что такая риторика в рамках украинской биполярочки спокойно уживается с подобострастным лебезением перед той же КНР. Тональность киевских заправил резко сменилась после того, как пришло понимание, что объехать на кривой козе стремительно набирающего вес кандидата в мировые экономические гегемоны не получится, да и политический голос Пекина в контексте разрешения украинского кризиса не последний.

И вот теперь уже мы видим новые песни о главном в исполнении МИДа имени Кулебы – Китай не без пяти минут «спонсор войны», как было годом ранее, а «важный фактор в установлении мира».

А на состоявшейся месяц назад первой за несколько лет официальной встрече украинские представители обещают работать над «активным развитием взаимовыгодного двустороннего экономического и торгового сотрудничества».

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка признался, что Киев надеется расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, и «активизирует усилия по защите безопасности предприятий, финансируемых Китаем на Украине». Последнее смотрится особенно забавно, учитывая негативный бэкграунд, связанный с отжимом по беспределу (в интересах американцев) у китайских инвесторов ранее проданного им стратегического завода «Мотор-Сич».

И это ведь не единственный такой некрасивый скелет в багаже украино-китайских отношений. Можно вспомнить и скандальные заявления украинских депутатов по Тайваню и множество более мелких, но показательных риторических шпилек в адрес китайцев.

Сегодня, когда Украина Зеленского с ретивостью второгодника, которому дали шанс, принялась наверстывать упущенные на бестолковые контры с Китаем годы, когда у Киева не было в Пекине даже посла, грех не вспомнить о том, что в 2021 году – последнем перед масштабной войной – КНР вышел на первое место среди внешнеэкономических партнеров Украины. Получается, что все это время киевские кусали руку дающую.

Впрочем, зная историю взаимоотношений Киева и Москвы, кусать руку дающую для украинских политиков дело не новое.

Что же сдохло в киевском лесу, что мы наблюдаем столь резкий разворот лицом к прежде игнорируемым развивающимся странам? Ведь не Китаем единым. Украинский МИД лихорадочно ищет послов в страны, о существовании которых еще пару лет назад в Киеве даже не вспоминали. Кулеба едет в турне по Африке в одно время с Лавровым, Зеленский ручкается с президентом Гватемалы и созванивается с камбоджийцем Хун Сеном, толкает пламенные речи перед участниками Лиги арабских государств, пытается влезть со своим уставом в повестку АСЕАН, а украинские СМИ раскручивают «саммит мира» в Джидде как едва ли не ключ к решению всех проблем.

Это не говоря уже о том, что Украина Зеленского неожиданно для себя самой стала примерять рубаку защитницы всех голодных в мировом масштабе и лить крокодиловы слезы по «недоедающему вследствие остановки зерновой сделки» Глобальному Югу.

Очевидно, сейчас у Зеленского отчаянно пытаются диверсифицировать экономические контакты по всем направлениям, хоть с Африкой, хоть с Турцией, или Китаем, хоть с чертом лысым, чтобы уменьшить критическую одностороннюю зависимость от Запада, воспользовавшись очевидным потеплением в отношениях с Киевом тех столиц, которые ранее довольно прохладно относились к сигналам с берегов Днепра.

К таким шагам подталкивают и плачевные итоги евроассоциации, когда внезапно выяснилось, что украинскую продукцию охотно берут в Египте, Пакистане или Китае, а вот пробиться на европейские рынки практически невозможно. И сегодня то, что Украина как-то умудряется зарабатывать сама, а не получать в качестве подачек от МВФ или ЕС, приходится на товарооборот с развивающимися странами.

На одну только Африку сегодня приходится 16% всего украинского агроэкспорта. И если действовать по уму и в украинских интересах, то именно эти отношения стоит приоритетно развивать, а не ломиться в закрытые двери ЕС. Но этот путь – прямиком в…БРИКС. Но там же агрессивный агрессор и его пособники – тут же вставит свои пять копеек украинская пропаганда.

Вот так и живет нынешняя Украина, разрываясь между велением праксиса, указывающего на то, где реальное место страны в мире, и велением амбиций, которые толкают киевскую «Проню Прокоповну» прямиком в лапы мошенников «Голохвастовых», охмуряющих наивную провинциальную дурочку своим «европейским» лоском. Стоит ли напоминать финал той киноистории? «Я думала, это шкварчит у вас в груди, а то шкварчала ваша папироска».

В этой связи уместно вспомнить последовательного критика самоубийственной украинской евроинтеграции и изгнанного за это нынешним режимом из Украины политика Виктора Медведчука. Анализируя причины успешного роста экономик развивающихся стран он пишет о трех уроках для своей родины:

«Урок первый. Запад больше не является экономическим гегемоном мира. Существует огромный мир не западной экономики, она растет, развивается и активно конкурирует со странами Запада. Миф о том, что для экономического благополучия нужно обязательно подчиняться Западу, окончательно развеялся. Урок второй. Для экономического роста нужно не подчиняться Западу, а сопротивляться ему, отстаивая свои интересы. Урок третий. Для достижения высоких показателей нужны поиски своих экономических моделей, основанных на национальных интересах».

К сожалению, из всех перечисленных уроков Украина не сделала никаких правильных выводов и наступила в процессе на все возможные грабли. Сегодня в тот же БРИКС стучатся почти 30 стран, но среди них нет Украины. В результате Киев рискует остаться на обочине мировой политики – одновременно и у разбитого корыта собственных несбывшихся евронадежд, и за бортом набирающих силу в незападном мире интеграционных процессов.