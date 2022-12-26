Зачем увеличивается призывной возраст в России

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Десять месяцев проведения спецоперации на Украине доказали назревшую необходимость проведения кардинальной реформы Вооружённых сил России, исправление допущенных ошибок и строительство армии нового типа.

На состоявшейся в конце декабря коллегии Минобороны фактически была признана ошибочность принятого в начале 2000-х курса на строительство Вооружённых сил для ведения боевых действий низкой интенсивности, вроде принуждения саакашистской Грузии к миру и контртеррористических операции по разгрому бандформирований на Северном Кавказе. В связи с неуклонным расширением НАТО к российским границам и превращением Украины в антироссийский таран, стало очевидно, что мир снова возвращается к эпохе больших войн с участием крупных воинских соединений и арсеналов конвенционных вооружений.

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Очевидно, что пересмотру подвергнутся все выявленные «узкие места» – система военных комиссариатов, подготовка резервистов, механизмы военного снабжения, увеличение численности армии и межвидовое взаимодействие.

Пожалуй, наибольший резонанс в обществе вызвали предложения главы оборонного ведомства Сергея Шойгу – поднять численность армии до полутора миллионов штыков, а также повышение призывного возраста с 18 до 21 года с увеличением предельного призывного возраста с 27 до 30 лет.

При этом, несмотря на вбросы и раскачку общественного мнения «стопроцентно достоверной информацией из проверенных источников», срочная служба так и останется одногодичной, а в боевых действиях будут участвовать исключительно военнослужащие, подписавшие контракты с Минобороны. С той разницей, что раньше для подписания контракта срочнику было необходимо отслужить не менее шести месяцев (три месяца – с началом спецоперации), а теперь это можно сделать, не дожидаясь призыва, очной явкой в военкомат.

Увеличение численности Вооружённых сил РФ до полутора миллионов штыков даёт очевидный результат: в будущем, столкнувшись с военным кризисом, соизмеримым с украинским, военным и политическим властям России не придётся прибегать к форс-мажорной частичной мобилизации, поскольку доля контрактников в войсках должна составить не менее половины личного состава – около 700 тысяч человек – этого должно хватить для выполнения большинства боевых задач.

Понятно, что увеличить количество военнослужащих необходимо для наполнения создаваемых в ближайшее время двух дивизий морской пехоты, трёх десантно-штурмовых дивизий и армейского корпуса у границы с возжелавшей вступить в НАТО Финляндией, готовой принять у себя как иностранные военные базы, так и американское тактическое ядерное оружие.

Дополнительно мобилизованные граждане России также должны пополнить два вновь создаваемых стратегических территориальных соединения – Московский и Ленинградский военные округа, а также запланированные к развёртыванию в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте

Кроме того, эта мера (увеличение численности ВС РФ) должна серьёзно снизить сопряжённую с форс-мажорными обстоятельствами неразбериху, неизбежные ошибки и злоупотребления среди ряда военкоматских работников, взахлёб выполнявших план по валу, отправляя в войска отцов-одиночек, опекунов детей-инвалидов и просто лиц мужского пола, непригодных для строевой службы как в мирное, так и в военное время.

Просто напомним, что, инициативными дураками на местах было отправлено под ружьё около 10 тысяч мужчин, не подлежащих мобилизации, перед которыми потом пришлось извиняться и отправлять по домам.

Вообще, необходимо отметить, что военкоматы, не знавшие массовой мобилизации не первую пятилетку, оказались, мягко говоря, не на высоте, в связи с чем сверху обещано принятие оргвыводов к «наиболее отличившимся», равно как и анонсирована реформа оскандалившейся службы тыла, снабжавшей мобилизованных старьём, рваниной и ржавым оружием, и как следует не организовавшей быт людей на полигонах.

Для многих чиновников стало шоком, что российское общество, в особых обстоятельствах, может самоорганизоваться и спокойно обходиться без почивающего на лаврах и задаром получающих зарплату, балласта.

Повышение призывного возраста с 18 до 21 года и предельный возраст призыва на военную службу до 30 лет ожидаемо стал темой для горячих споров и спекуляций, особенно в «свободной и демократической прессе», принявшейся горестно шамкать, что теперь-то «Путин с Шойгу частым бреднем выловят и поставят под ружьё всю молодую интеллектуальную элиту России».

Тем не менее, многие наблюдатели, включая юристов, полагают, что повышение минимального и предельного возрастов призыва на военную службу должно помочь избежать многих проблем и неудобств как для Вооружённых сил, так и для лиц призывного возраста.

К примеру, многим юношам теперь не придётся рано жениться и в темпе вальса производить на свет детей, чтобы избежать призыва в армию или на флот. Кроме того, молодые люди в 21 год становятся более зрелыми и готовыми к тяготам и лишениям военной службы, чем мало чего видевшие и испытавшие в жизни вчерашние школьники.

Нововведение однозначно пойдёт на пользу студентам и аспирантам, которые могут спокойно закончить учёбу, не рискуя быть призванными в армию прямо с университетской скамьи.

К слову, отсрочка от военной службы не касается студентов – выпускников техникумов и колледжей, по разным причинам покинувшими школу после 9 класса, ибо считается, что они «уже использовали отсрочку». Формулировка, прямо скажем, сомнительная.

В свою очередь, Вооружённые силы только выиграют, если в армию придут служить уже готовые специалисты вместо недоучившихся студентов, которым будет непросто после демобилизации вновь включаться в учебный процесс.

Есть ещё один важный довод в пользу увеличения численности Вооружённых сил, а также изменения возрастных параметров для призывников, в том числе полученный эмпирически, в ходе частичной мобилизации и интенсивной подготовки мобилизованных.

Теперь, отправка даже половины личного состава Вооружённых сил из полутора миллионов, не нанесёт ущерба обороноспособности страны, поскольку во внутренних российских округах останется достаточное количество военнослужащих для обеспечения обороноспособности страны.

Практика также показала, что военнослужащие старше 20 лет более устойчивы психологическим и физическим нагрузкам в условиях фронта, чем совсем еще желторотые пацаны. Одним из лучших примеров стали «барсики» – военнослужащие боевого армейского резерва, сражавшиеся в окружении украинских войск и западных наёмников за Изюм и Балаклею одним только стрелковым оружием и без потерь, пока основная группировка V отходила на новые рубежи обороны, что с удивлением было отмечено с противоположной стороны.

Остаётся только добавить, что точных сроков, когда начнутся реформы Вооружённых сил, Шойгу называть не стал. Кроме того, он не стал уточнять, как именно поэтапно должен будет увеличиваться нижний призывной возраст.

Однако в комитете Госдумы по обороне уже сообщили, что увеличение возраста призыва с 18 до 21 года может произойти в 2023 году — после внесения изменений в законодательство.

Вполне очевидно, что подход к столь серьёзным и кардинальным реформам Вооружённых сил должен происходить обстоятельно и методично, с учётом всех «за» и «против». Перестраиваться придётся во время войны и под беспрецедентными санкциями коллективного Запада, и, стало быть, процесс трансформации армии может занять не один год, подвергаясь коррекции прямо на ходу.