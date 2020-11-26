Зачем вам Косово? Британский дипломат заманивает сербов «Еврославией» вместо бывшей «Югославии»

26.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Бывший дипломат на Балканах, а ныне профессор Кембриджского университета Тимоти Лес считает, что Байден продолжит политику Трампа по созданию «балканского мини-шенгена» и пойдет дальше.

Об этом профессор написал в статье для Opendemocracy, передает «Политнавигатора».

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Профессор заявил, что под чутким руководством США на Балканах будет построено пространство некой мифической «Еврославии» с центром в сербском Белграде, куда помимо территорий бывшей Югославии якобы вольются Албания, Болгария и Греция.

«Это не будет новая Югославия, которая была продуктом своего времени, но факты на местах заставят Байдена вернуться к логике недавнего прошлого и поддержать создание того, что станет воплощением того прошлого в 21 веке, – фантазирует Лес. – Белград станет во главе этого многонационального образования, поскольку Сербия обновила свои позиции как наиболее выдающейся страны на Балканах, закончился хаос 2000-х и период структурных реформ.

Сербия была вовлечена в дипломатические маневры, которые позволили ей использовать поддержку сил, желающих присутствия на Балканах: России, Китая, Турции, что укрепило ее позиции по отношению к США. Если президент Байден хочет оставаться верным американской цели по установлению прочного мира на Балканах, который позволит региону внутреннее развитие и внешнюю интеграцию с Западом, он должен работать в этой новой реальности».

Тимоти Лес

По оценкам Леса, нет никаких сомнений в том, что администрация Байдена захочет отменить то, что сделал бывший президент Дональд Трамп, но столкнувшись с ситуацией на местах и ​​новой реальностью, ставленнику демократов придется продолжить то, на чем остановился их республиканский предшественник. Один из элементов подхода Трампа, который Байден должен будет сохранить, как утверждает Лес, – это инициатива по созданию региональной экономической зоны на Западных Балканах, то есть мини-шенгенской зоны.

«Проект, который отводит Сербии ведущую роль на Балканах, может быть достаточным, чтобы убедить Белград признать независимость Косово и свернуть свои отношения с Россией, Турцией и Китаем», – убежден британский профессор.