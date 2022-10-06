Зачем Запад дает Украине долги, которые не получит назад

06.10.2022  10:59 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Кризис, Политика, Украина, Финансы
Новости Украины

Украина не сможет рассчитаться с иностранными кредиторами по кредитам, но прощать или списывать долги никто не собирается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Украина не сможет рассчитаться с иностранными кредиторами по кредитам, но прощать или списывать долги...

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«Понятно, что кредиты никто не вернет, но западные партнеры могут забрать их активами или землей. Схожие ситуации в недавней истории уже были — в 2010-м немецкие политики призывали руководство Греции начать продажу госсобственности, в частности, необитаемых островов для покрытия долгов страны. Но тех, кто находится у власти в Киеве, это, очевидно, не волнует», – сказал Дудчак «Известиям».

А депутат Верховной рады ряд прошлых созывов Владимир Олейник не исключает, что новые киевские власти, которые рано или поздно появятся, попросту откажутся платить по долгам, набранным за последнее десятилетие.

«Скажут, что после госпереворота в Киеве сидела незаконная власть», – отметил политик.

Он убежден, что европейским партнерам следовало рассчитывать риски, затягивая Украину все глубже в долговую яму.

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