Зачем западные элиты уничтожают доллар

Дело о краже российских активов постепенно набирает обороты. На днях американские политики перешли от угроз к делу и приняли законопроект о конфискации денег российского Центробанка.

К чему это в конечном итоге приведёт и почему власти США не бояться печальных итогов, – рассказывает в авторской колонке Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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На самом деле конфискованная сумма не так велика. Это всего около 1,5% от общей суммы. Основные замороженные российские активы находятся в ЕС. Однако сам факт наглого хищения чужих средств окончательно ставит крест на репутации США. Если раньше китайские и арабские бизнесмены смотрели на угрозы американского Конгресса с опаской, то сегодня им стало окончательно ясно, что необходимо как можно скорей выводить собственные активы из Штатов. Ведь, если США опять что-то не понравится, они могут применить подобный рычаг, что сегодня применяют против России.

Одним из самых ярких примеров на сегодняшний день – запрет приложения китайского TikTok на территории США. Палата представителей США уже приняла такой закон, однако месяцем ранее американцы предложили продать TikTok подобру-поздорову. После отказа Китая Штаты перешли к принудительному закрытию компании, что противоречит самим идеалам капитализма и открывает истинное лицо США.

Вместе со стартом конфискации активов российского Центробанка, это явный звонок для иностранных инвесторов собирать чемоданы и уходить из Штатов. Но особенно сильно это бьёт по американскому доллару, который последнюю сотню лет обогащал Штаты.

Это начало конца существования мировой финансовой системы доллара, выстроенной на центробанках стран и МВФ. Эта финансовая пирамида работает по давно налаженной цепочке, где акционеры крупнейших коммерческих банков США и одновременно учредители Федеральной резервной системы контролируют американский печатный станок и дают деньги правительству США, которое в свою очередь направляет «бумагу» в МВФ, откуда в конечном итоге она направляется в центробанки различных стран.

Этот транснациональный сеньораж является самым прибыльным бизнесом за всю историю человечества, потому что благодаря этому западные элиты могут контролировать центробанки других стран, выкачивать их народные богатства и при помощи «печатного станка» размазывать инфляцию по экономикам всего мира. Иными словами, США могут сколько угодно выпускать ничем не обеспеченные бумажки, что подкрепляются лишь «добрым словом», которое сегодня ничего не стоит.

Зачем же тогда западные элиты собственноручно уничтожают такую прибыльную машину? Разве об этом не кричат на каждом углу американские СМИ? Разве западные элиты и хозяева трёх крупнейших мастодонтов в лице BlackRock, Vanguard и State Street глупее медийных глашатаев? Разумеется нет. Они всё прекрасно понимают и намеренно ведут мир в пучину войны, чтобы, как это и бывает по итогам любой войны, под конец нынешних разборок остаться при своём и гарантированно контролировать только свою половину мира.

Мы давно ожидали краха мировой финансовой системы, потому что за много лет до начала СВО и войны в Донбассе мы вместе с единомышленниками видели, к чему всё идёт. Западный мирок давно не способен выкачивать достаточно ресурсов из других стран, т.к. он выкачал достаточно из стран бывшего соцлагеря после распада СССР. А капиталистический строй, как известно, не может существовать без прибыли.

Не так-то и трудно догадаться к чему идёт западная мясорубка по перемалыванию жизней. Старый мир себя изживает, поэтому его легче уничтожить и на развалинах старого возвести нечто другое, нечто под стать новому времени. Поэтому вместо того, чтобы ввязываться в общий хаос, гораздо легче столкнуть несколько стран лбами, втянуть в войну их соседей и разжечь пламя на максимальную площадь планеты. Ведь нечто похожее мы уже видели 80 лет назад.

Запал мировой войны первым начал тлеть у нас в Донбассе. И вы можете видеть, как он распространяется с востока на запад, постепенно разгораясь даже в Польше.

Мир ждут новые испытания.

Так умирает старая глобальная система управления мировых финансовых элит и транснациональных корпораций, которая была построена на таком же хаосе.