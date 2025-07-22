Прошло каких-то пару дней после принятия 18 пакета санкций против России, а в Китае уже заявили, что Пекин примет против этого решительные меры. Однако в Китае многие посчитали данные ограничения не такими значительными. С ними согласны и российские эксперты, которые заявляют, что новый пакет не содержит в себе каких-то революционных мер. Практически всё то же самое уже было принято в других санкционных пакетах, поэтому каким-то суровым его назвать нельзя.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Так зачем Запад мается над санкциями, которые уже были приняты, и придумывает, чтобы ещё такого запретить России, чтобы санкции состоялись? Ведь получается, что это всё санкции ради санкций, которые работают для галочки.

Но на самом деле в этом есть определённый смысл. Обратите внимание на запрет ввода в эксплуатацию газопроводов «Северный поток-1» и СП-2. Эти две нитки и без того не работали: одна была взорвана, а вторая стояла без дела. Тогда зачем вводить санкции против того, что и так не приносит прибыль России? Выходит, что где-то в Европе уже ходили разговоры о том, чтобы восстановить взорванный газопровод и запустить остановленный. А этим запретом заинтересованные лица просто задушили всякую перспективу будущего запуска обоих СП.

Однако главное в этих условно бессмысленных санкциях то, что они плавно подводят Запад и Восток к войне. Ведь не зря в феврале 2025 года канцлером Германии назначили именно Фридриха Мерца, который ранее был в совете директоров транснациональной корпорации BlackRock. Эта функция «вращающейся двери» позволила последние полгода-год говорить в Европе о войне с Россией как о безальтернативном будущем.

И если кто-то готовится к войне, то он должен обрубить любые экономические связи с тем, с кем тот будет воевать. Это особенно важно в современном мире, где страны тесно связаны экономиками. Ведь даже в прежнюю эпоху экономической разрозненности государств для начала любой войны нужно было обрубить любые связи. Как, например, связи Германии и СССР перед Второй мировой войной, когда немцы покупали у нас топливо через советскую нефтяную компанию «“Дероп”, созданную в 1927 году. Однако к 1936 году началось снижение объёмов поставки нефти и нефтепродуктов из Советского Союза, а к 1938 году «Дероп» и вовсе пришлось закрыть.

С «Северными потоками» приключилась похожая история: сначала на Западе многие выступали против СП, затем прежний президент США Джо Байден ещё до начала СВО публично заявил, что «Северный поток-2 перестанет существовать», а потом СП-2 и вовсе взорвали. Сегодня же всё лишь повторилось как в 1938 году: новым пакетом санкций «Северные потоки» лишили всякого будущего, а запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья и вовсе подвёл черту.

Но сегодня Запад связан с Россией не только нефтью, как до начала Второй мировой войны, и не только газом. В современных реалиях Запад связан с Россией множеством товаров, главными из которых можно назвать удобрения, фосфаты, различные металлы и технологические компоненты. Поэтому, пока этот список будет фигурировать на импорте Запада, война начаться не может.

Нас ждут всё новые санкции. Они и дальше будут придумывать, как и чего бы ещё такого протащить в новые тридцатый или сороковой пакет санкций. Как протащили запрет на покупку урана и ядерного топлива из России. Потому что нельзя воевать со страной, от которой ты в чём-то зависишь. Нужно оборвать эту зависимость и привязать её к другой стране.

Если рассматривать санкции с этой стороны, то становится ясно, почему Трампу не дали помириться с Россией и отменить часть санкций. Ведь санкции – это ключ к началу войны и они выгодны транснациональным корпорациям, таким как BlackRock, Vanguard и State Street. С подачи той же BlackRock через Фридриха Мерца в Германии и ЕС началась военная паника, результатом которой стали планы полного перевооружения за ближайшие 5 лет. Гитлеру понадобилось примерно столько же времени, чтобы перевооружить Германию.

Но главное, что последними санкциями Запад подготавливает для себя запасной повод для начала войны с Россией. Ведь санкции против 105 танкеров, связанных с теневым флотом России, – это «Казус белли». Потому что ЕС наделил себя правом задерживать, досматривать или арестовывать данные суда. А если танкеры будут находиться в такой опасности, то за ними должны будут ходить российские военные корабли, потому что захват чужого корабля по надуманным причинам – это пиратство. А Европе не впервой заниматься пиратством. Собственно, там и придумали нанимать пиратов на службу короне, называя пиратство корсарством, каперством и приватирством.

Спустя много лет ничего не меняется: ни при королях, ни при канцлерах, ни при призедентах. Меняются только времена, технологии и определения добра со злом. Всё ради войны. Особенно если эта война с Россией.