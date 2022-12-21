Зачем Зеленский летит в Штаты и с чем он оттуда вернется обратно

Сегодняшний визит Зеленского в Штаты сразу же после совершенного, очевидно, в пику посетившему зону СВО Путину вояжа на переднюю линию фронта в Артемовск/Бахмут, можно назвать достаточно странным. В первую очередь – благодаря атмосфере недомолвок, сопровождавших его подготовку и информационное сопровождение.

Вообще, если суммировать сообщения Белого дома и американских СМИ за этот день, складывается впечатление, что для Вашингтона визит Зеленского стал едва ли не полной неожиданностью. Что, конечно же, не так, хотя бы их соображений безопасности и протокола. Самолет абы с кем, особенно, если гость нежеланен, в воздушное пространство Штатов просто не пустят. Так что тут и говорить не о чем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Тем не менее, по косвенным признакам можно судить о том, что вероятность визита до самого последнего момента не была стопроцентной. Как отмечает Politico, визит Зеленского в Вашингтон «стал шоком» для американских чиновников и законодателей, хотя закулисная подготовка к нему велась в течение последних нескольких недель.

Зеленский летел в США из Польши, куда прибыл поездом

О том, что Зеленский таки полетит за океан, вчера вечером сообщил Axios, причем, на момент появления этого сообщения визит не был официально подтвержден. Подтверждение от самого Зеленского пришло только сегодня ближе к полудню. Если верить американским СМИ, Зеленский выступит в Конгрессе США и встретится с его руководством Конгресса и главами комитетов национальной безопасности от обеих партий.

Не дожидаясь приземления самолета с укрофюрером в Вашингтоне, в СМИ уже косяком пошли разнообразные «сливы» на тему повестки визита. Так, ряд конгрессменов написали о том, что с Зеленского будут «много спрашивать» за финансовую помощь Незалежной, намекая, что слишком «сладкого приема» киевским ждать не стоит.

А «тележка» «Легитимный» уверяет, что основная задача Зеленского – попытаться «выбить» у администрации Байдена деньги на поддержание штанов. Ведь война, очевидно, затягивается, а проблемы в экономике только растут, в то время как обещанное экономистами Банковой «восстановление» уходит все дальше за горизонт.

«Наш источник указывает, что западное лобби предложило Зеленскому поездку в США, чтобы своим присутствием «продавить» выделения транша на 38 млрд $, который администрация Байдена сейчас продвигает, и который будет рассчитан на весь 2023 год», – пишет телеграм-канал.

Авторы канала «Зе-Рада» считают, что одним из мотивов вчерашнего вояжа на Донбасс лично для Зеленского стало желание утереть нос конкурентам на внутриполитическом поле. Чтобы те не смогли «предьявить» ему за решение покинуть страну в сложный момент. Таким образом, визит в Бахмут якобы выглядит как своеобразное «алиби» для визита за океан.

Американские СМИ особо подчеркивают, что «Зеленский чувствует себя настолько уверенно, что не боится покинуть воюющую страну». CNN, ссылаясь на свои источники, пишет, что Байден может принять Зеленского. Мол, такая встреча «прорабатывается», хотя американская администрация пока такие заявления никак не комментирует.

Впрочем, этому гостю рады на Капитолийском холме далеко не все. Одной из первых на предстоящий бенефис Зеленского в Конгрессе отреагировала в Twitter конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин:

«Конечно, теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата, Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место!» – гласит ее эмоциональный пост.

Очевидно, эти слова конгрессвумен обращены администрации Байдена, уже по традиции предварившей очередную встречу с киевским царьком щедрым авансом в виде официально подтвержденных поставок Украине систем ПВО Patriot – как части нового готовящегося обширного пакета военной помощи стоимостью 2 млрд долларов. Особенностью ЗРК Patriot является способность сбивать не только крылатые, но и баллистические ракеты. Что интересно, обучать пользоваться ей украинцев будут в неназванной «третьей стране». Идет ли речь о Великобритании, Польше или Германии – непонятно.

Впрочем, ряд украинских наблюдателей, включая ранее не замеченного в любви к конспирологическим построениям оппозиционного блогера Анатолия Шария, почему-то уверены, что Patriot негласно уже давно в распоряжении ВСУ, а сегодня-завтра произойдет лишь формальная легализация этого факта для общественности.

«Я думаю, никаких Patriot поставлено Киеву не будет по причине того, что они давно поставлены. Поставку пафосно формализуют. Ракеты дальнего действия дадут вряд ли. Денег дадут», – прогнозирует Шарий.

По мнению украинского блогера, пиар-сопровождение военно-политических шагов Киева перешло из рук украинских аматоров-подрядчиков Банковой в руки западных кураторов-профессионалов.

«Пиар-составляющая, а она в 21 веке является колоссально важной составляющей любого политика, государства, или даже войны, хотим мы этого или нет, у Киева поднимается на совершенно другой уровень. Почему так происходит? Я думаю, что заниматься начали не наши жлобы, ворующие бюджеты, а кто-то с Запада. Это подтверждает и пресса. С учетом того, что полет Зеленского в США – инициатива Байдена, как сообщает Politiko, значит и готовили его не наши, очевидно же», – уверен Шарий.

Еще одним таким «подарком» стал разрабатываемый в Белом Доме законопроект, позволяющий обойти очевидное нежелание Штатов признать РФ «страной-спонсором терроризма», чего страстно желают в Киеве. Вместо этого, как пишет консервативное издание The Hill, киевским подсунут подслащенную пилюлю в виде признания за Россией статуса «страны-агрессора». Каким образом эта смена формулировок принципиально поменяет расклад – пока не ясно, но киевским гостям будет приятно.

Среди тем, которые, согласно имеющимся медиа-сливам, Зеленский намерен поднять в Америке, – предоставление Украине ракет ATACMS с дальностью применения 300 км — давней мечты командования ВСУ, которую Белый дом пока что, как считают, не готов удовлетворить. Но капля, как известно, камень точит. Уж что-что, а ныть и давить на жалость киевские умеют хорошо.

Эти сливы подтверждает и информация Politico, согласно которой украинская делегация намерена просить у Белого дома оружие большей дальности, чем есть сейчас, включая беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Издание отмечает риски, связанные с удовлетворением киевских аппетитов насчет ATACMS. По мнению источников Politico, удовлетворение этих хотелок приведет к большей эскалации и заставит Россию использовать «более мощное оружие». У Зеленского понимают это американское беспокойство и упирают на то, что без такого оружия продвижение ВСУ вглубь занятых Россией территорий будет невозможным.

Наблюдатели указывают на еще одно важное обстоятельство, подтолкнувшее Зеленского к нынешнему визиту. Речь о том, чтобы лично встретиться со скептиками в Конгрессе из приходящего на смену демократам республиканского большинства накануне утверждения бюджета США и попытаться убедить в целесообразности кратного увеличения помощи Украине. Впрочем, есть и те, кто уверен в том, что этот барьер не является для Зеленского таким уж непреодолимым.

«Надо понимать, что бюджет США будет принят до конца декабря, тогда как новый, республиканский состав Конгресса впервые соберется только 3 января. То есть нынешний бюджет будут принимать демократы, и рисков его непринятия не много, несмотря на общественное мнение», – считает экс-депутат Рады Олег Царев, по мнению которого возможные закулисные встречи Зеленского с представителями администрации и/или даже с Байденом намного интересней.

«Интерес к Украине со стороны американских избирателей падает, в январе Конгресс переходит к республиканцам. Попросят ли Зеленского, получившего очередной транш помощи, сесть за стол переговоров? Или, наоборот, будут толкать вперед?» – гадает Царев.

Частичный ответ на его вопросы уже дан. Так, в Белом доме сегодня заявили, что США по-прежнему не видят перспектив для дипломатического урегулирования войны на Украине, в связи с чем Джо Байден не станет подталкивать Владимира Зеленского к переговорам с РФ.

Царев указывает и на пределы текущих возможностей Штатов по финансированию Украины и связанные с этим внутриполитические риски для Белого дома.

«На Украине ждут, что Зеленский обсудит с Байденом новый военный пакет помощи, в который могут войти как эти системы ПВО, так и оборудование, способное превратить авиабоеприпасы в высокоточные «умные бомбы». Многие пишут, что Зеленский едет в период рассмотрения бюджета, чтобы выпросить помощь, которую в этот бюджет заложили, а, может, и сверх того. Байден просит выделить 38 миллиардов долларов на Украину. Однако в проекте бюджета речь идёт о 45 миллиардах долларов. И эти деньги край необходимы Зеленскому. Причём настолько, что он рисковал собой, посетив Артёмовск. При этом общественное мнение в США в последнее время ощутимо изменилось — видел статистику, что в настоящий момент доля американцев, считающих, что США должны продолжать поддерживать Украину, составляет около 40%. Большинство американцев придерживаются мнения, что Украине пора начинать мирные переговоры с Россией, даже если по их итогам Украине придётся пойти на уступки», – пишет Царев.

Иного мнения придерживается военный обозреватель Борис Рожин, считающий, что выделение очередного транша американской военной помощи, включая ЗРК «Пэтриот» – признак того, что США будут продолжать поднимать ставки, и никаких предпосылок для прекращения войны нет.

С ним согласен и публицист Андрей Медведев, указывающий на ритуальный характер поездки Зеленского на фоне того что «стратегические решения приняты уже давно».

«Для внутреннего расклада в США эта поездка не сильно значима, потому что, как я уже написал, все решения приняты и так. За Байдена все решает команда, да и за Зеленского тоже команда Байдена. В итоге они просто озвучат уже принятые решения. А они таковы, что для нас это означают, вероятнее всего, скорое обострение ситуации на фронте», – резюмирует Медведев.