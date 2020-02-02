Зачем Зеленский продолжает декоммунизацию

02.02.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власть проводит политику декоммунизации не только в рамках разрыва связей с Россией, но и с целью уничтожения сил и идеологии, носители которой могли бы в перспективе бороться за возвращение в собственность государства черноземов и приватизированных предприятий.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил политолог Евгений Филиндаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в будущем у нас изменится ситуация, и мы сможем выйти из-под внешнего управления, появится власть, которая будет в большей мере ориентироваться на наши национальные интересы, то понятно, что нужны будут инструменты влияния на происходящее в Украине. Те инструменты, которых за последние десятилетия государство усиленно лишалось. Мы лишились промышленности и много другого. Последнее, что осталось – землю забрать, и все.

Поэтому в процессе возврата этих инструментов вопрос о земле будет подниматься как одни из приоритетных. Это – одна из главных причин, по которым все, что связано с социализмом, коммунизмом и т.д., у нас жестко вытравливается, уже и репрессивными мерами – чтобы полностью зачистить организованное сопротивление этому, потому что его могут оказать только политические организации левого направления, с левой повесткой дня, т.е. возвратом сильного государства, национализацией, сильной социальной защитой, выходом из-под внешнего управления. Поэтому демонизируется социализм и коммунизм – чтобы у людей даже не возникало мысли о возможности левой альтернативы», – сказал Филиндаш.