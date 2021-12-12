Зачем Зеленский снова анонсирует референдумы по Донбассу и Крыму

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает проведение референдумов по вопросу Донбасса, Крыма и «в отношении остановки войны в целом».

Такое заявление украинский президент сделал в интервью телеканалу олигарха Игоря Коломойского «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю референдума в отношении Донбасса в целом, – ответил Зеленский. – Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть в отношении Донбасса, это может быть в отношении Крыма, это может быть в отношении остановки войны в целом».

Интересно, что идею референдума Зеленский озвучивал еще до избрания на пост президента. Однако вскоре после победы, испугавшись реакции националистов, Зеленский заявил, будто его неправильно поняли – речь шла исключительно о «консультативном опросе».

«Может так случиться, что кто-то, какая-то страна будет нам предлагать те или иные условия, так может быть. На сегодняшний день такого нет точно, у меня здесь нет никаких секретов от общества. Я бы с такими вещами не шутил, потому что это очень важные вещи, касающиеся нашего статуса, наших территорий. Но если будет какой-то такой сложный вызов, точно буду советоваться с нашим обществом», – теперь обещает украинский президент.

По мнению практически всех опрошенных «ПолитНавигатором» экспертов, такие перемены в риторике, в первую очередь, связаны с состоявшимся накануне звонком президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому.

«После беседы Путина с Байденом, после беседы Байдена с Зеленским, риторика изменилась и у переговорщиков в минской группе. Начались обратно эти разговоры по поводу референдума – но референдума по Крыму без Крыма и по Донбассу без Донбасса, – прокомментировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. – Во-первых, это нужно было проводить ещё в 2014 году, если бы Украина хотела решить вопрос каким-то консенсусом. Но абсолютно никто не собирался его проводить тогда, не собирается и сейчас. Это риторика, связанная с тем, что Украине необходимо время на перевооружение и переформатирование страны».

«Все эти мутные переговоры, которые постоянно ведёт англосакское руководство с Россией – просто затягивает время, ничего больше. Они пытаются политическими и экономическими санкциями задушить Россию, принудить её на выполнение каких-то договорённостей на условиях США. Больше никакого смысла в этом нет. Все эти разговоры – это сказки для бедных, которые ничего не решают, просто отвлекают внимание», – сказал донецкий парламентарий.

В свою очередь, экономист Александр Дудчак отметил абсурдность самой идеи «референдума», в котором судьбу ЛДНР решают где-то во Львове без участия республик Донбасса.

«Не стоит обольщаться щедрой идеей Зеленского. Из его речей непонятно, что именно он хочет провести? И хочет ли? Да и какой в этом смысл? Референдум по судьбе Крыма? А, в чем смысл, если судьба Крыма уже определена, и какие-либо украинские референдумы о ней бессмысленны? О будущем Донбасса? То есть, где-то во Львове будут решать судьбу ЛДНР без участия ЛДНР? О войне? Здесь тоже вполне картина ясна – начать можно хотя бы с выполнения первого пункта Минских соглашений и прямых переговоров с руководством республик», – отметил эксперт.

«Зная, как киевская власть умеет извратить и своеобразно истолковать понятия и соглашения, которые сама же подписала, ничего толкового от такого референдума при нынешней власти ждать не следует. Это было видно по тому, как они принимали закон об особом статусе «отдельных территорий», как выполняли Минские соглашения. Да и считать результаты на выборах они умеют по-своему. Так что это очередная пустая болтовня от Зеленского, которая не будет иметь никакого практического результата», – заключил Дудчак.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Дениса Денисова данное заявление Зеленского – лишь безответственные слова для игры на публику.

«Зеленскому ничего не остаётся, кроме как производить подобные манипуляции. Он прекрасно понимает, что за ними ничего не следует. Если он перестанет это делать, он вообще перестанет быть интересным для международной политики. А, исходя из одной из основных его целей – находиться в свете софитов мировой политики, это неприемлемо», – сказал Денисов.

Переехавший в Донецк российский журналист и политический аналитик Андрей Бабицкий считает, что после разговора с Байденом Зеленский обязан делать подобные заявления, чтобы поддерживать американскому президенту имидж миротворца.

«Данное заявление напрямую связано со звонком Байдена, поскольку Байден, как выразилось агентство «Associated Press», сказал Зеленскому, что тот должен смириться с некоторыми реалиями Донбасса, и якобы предложил ему предоставить мятежным территориям какую-то автономию. Думаю, что Зеленский не мог не выразить согласие, так как Вашингтон для Украины является прямым центром обязательных для исполнения указаний, и заявил о своих миротворческих планах.

На самом деле, Байдену очень важно, чтобы ситуация на Донбассе вышла из острой фазы, потому что его переговоры с Путиным в Америке представляют как большую победу, успешную миротворческую миссию, дескать, ему удалось предотвратить большую войну на Украине. Если Зеленский сейчас продолжит линию на обострение в Донбассе, то это будет означать, что вся «победа» Байдена псу под хвост. Думаю, что мы в ближайшее время услышим о различных миротворческих инициативах Владимира Зеленского», – заявил журналист.

Того же мнения придерживается и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Как США продиктовали, как Байден ему сказал, так и он сделал. Только вопрос, где они будут этот референдум проводить? В Донбассе же они не будут проводить референдум, а будут проводить на подконтрольной им территории. Даже если гипотетически этот референдум состоится, почему-то мне кажется, он будет однобоким. Потому что, как всегда, будут голосовать упоротые кастрюлеголовые, нацики и так далее. Это центр Украины, Западная Украина и так далее. Не будет никакого справедливого референдума – Донбасс не будет голосовать, Крым не будет голосовать, мы получим искажённые результаты. Думаю, что референдума не будет никакого. Завтра что-то в Америке поменяется, и будет даже ещё хуже. Всё это смешно, наивно и издевательски. Мы уже видели, сколько Зеленский проводил «референдумов», и чем это закончилось? Так же и в этот раз», – спрогнозировал Алексей Журавко.