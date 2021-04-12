Зачем Зеленскому космос? Он легализует марихуану!

12.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Развалив доставшуюся Украине от Советского Союза космическую отрасль, майданщики заняты куда более близкими им занятиями вроде легализации марихуаны.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Ура! Наши в космосе!», – радостно восклицали советские граждане 60 лет назад. Гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Гагарин первым в мире покорил космос! Советский Союз показал всему населению планеты Земля, что для Великой державы, 16 лет назад победившей в Великой Отечественной войне, нет ничего невозможного.

Юрий Гагарин, Георгий Береговой, Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Сергей Королёв, Андрей Туполев, – эти имена навсегда вписаны в нашу историю. На этих гениальных людей, патриотов своей страны, мы всегда будем равняться. И сегодня Россия продолжает освоение космоса, развивая космическую отрасль, оставаясь великой космической державой.

Но для Украины, которая в былые времена славилась ракетостроением, мечта освоения космоса стала неосуществимой. Мы хорошо знаем, что украинские учёные внесли огромный вклад в развитие советской космонавтики. Но с развалом Советского Союза, по пути Украины в утопическую Европу, «незалежная» лишилась научных кадров и учреждений, конструкторских бюро, промышленных предприятий, некогда причастных к космическим победам нашей многонациональной родины.

Если в космической отрасли Украины в ближайшие годы не произвести реформы, восстановить её не удастся никогда. Западные «партнёры» не готовы инвестировать в космический сектор страны, а без научно-технического взаимодействия с Россией отрасль умрёт.

Некогда мощные космические предприятия КБ «Южное» и завод «Южмаш» сегодня балансируют на грани закрытия. В советские времена на «Южмаше» производились жидкостные баллистические ракеты Р-12 – самые массовые в СССР и Р-14 – на тот момент считавшиеся самыми мощными в мире. Но после госпереворота 2014 года «Южмаш» не выпустил ни одной ракеты. Благодаря коррумпированной и антинародной политике Зе-чиновников, космос для Украины стал недосягаемым.

Хотя, зачем Зеленскому космос, если он легализует каннабис и, наверное, регулярно будет погружаться в состояние невесомости?..

Интересно, что после триумфа СССР и Юрия Гагарина, портрет первого космонавта появился на обложке американского еженедельника Time. Но наши американские «партнёры» демонстративно «замазали» надпись СССР на скафандре Гагарина. Некоторые СМИ и вовсе выпускали второсортные материалы сродни таким: «Гагарин не первый, первым человеком, покорившим космос, был американец, но он погиб при приземлении». Своё информационное оружие против СССР и России Штаты без стеснения применяли всегда. Но какие бы «жёлтые сенсации» не распространяли наши заокеанские «партнёры», космос покорён русским человеком!

С Днём космонавтики, друзья!