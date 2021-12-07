Зачем Зеленскому нужны «новые украинцы» из США и Канады?

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Новости Украины

Владимир Зеленский продолжает отчаянные попытки усидеть на шатающемся президентском стуле, делая это по лекалам своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке для «ПолитНавигатора», пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Порошенко устраивал на высокие должности иностранных агентов, таких как Супрун, Яресько, Квиташвили, Абромавичус и другие. Чтобы соблюсти законодательство, министрам из-за рубежа приходилось отказываться от прежнего гражданства, что, вероятно, не очень нравилось иностранным «специалистам». Поэтому Зе готовит для западных кураторов ещё более «тёплую ванну», что объясняет поданный им в Верховную раду законопроект о двойном гражданстве.

Необходимость такой инициативы «гарант» объясняет возможностью воспользоваться законом представителям украинской диаспоры в США и Канаде. Таким «одним выстрелом» Зе хочет убить «двух зайцев»: трудоустроить американских граждан на высокие государственные посты и заполучить архинужный электорат на грядущих выборах. Ведь «новые украинцы», проживая за океаном, смогут голосовать на выборах в «незалежной».

Зеленский хочет максимально упростить жизнь своим «партнёрам», которые изнутри намерены контролировать окончательное превращение Украины в колонию, её деиндустриализацию и полную милитаризацию под выполнение антироссийских задач кураторов. Важной для заокеанских «экспертов» является идеологическая работа с украинским населением и продолжение переписывания истории.

Моду на внедрение в политическую жизнь «незалежной» западных «профессионалов» ввёл Виктор третий, он же Ющенко. Его супруга Екатерина Ющенко, гражданка США, в 2005 году отказалась от американского паспорта в пользу украинского. Затем она начала активно внедрять лживую пропаганду о «голодоморе» и других «преступлениях» коммунизма, за что была удостоена медали Свободы Трумэна-Рейгана – что-то сродни «медали за победу в холодной войне». В последующем эти темы стали визитной карточкой Порошенко, Зеленского и всех западных вассалов, имеющих отношение к власти на Украине.

Разрешая двойное гражданство в «незалежной» (российское, конечно же, под запретом) Владимир Зеленский, рейтинг которого уверенно идёт по нисходящей, пытается добавить себе голосов на будущих выборах за счёт тех, кто «очень любит Украину», но предпочитает любить её, проживая за границей.

Подобные законы постмайданной власти и привлечение к высшим постам западных экспертов – это документальное свидетельство того, что Украина находится под внешним управлением и это управление начинает ужесточаться.