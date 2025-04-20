Зачистка добралась до «котов»: Зеленский готовится избавиться от Ермака

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Владимир Зеленский готовится избавиться от главы своего офиса Андрея Ермака, чтобы повесить на него весь скопившийся негатив.

Об этом в эфире своего блога заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Введённые Зеленским санкции против Куклачёва – это интересно, этот знак того, что нас ждёт. Потому что если на Куклачёва, любителя котов и кошек, людоед Зеленский накладывает санкции, то это говорит о том, что, наверное, скоро будут наложены санкции и на Ермака. А санкции какие? Во-первых, на Ермака повесят все эти переговоры, весь этот проигрыш, весь негатив», – сказал Балашов.

По его мнению, это будет очень актуально перед выборами, которые Зеленский может сделать неожиданными.