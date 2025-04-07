Зачистка Курщины перетекает во взлом обороны всей Сумской области – военкор

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Попытка зацепиться за остатки оккупированных территорий Курской области – это не последний шанс ВСУ удержаться в России, а уже оборонительные действия.

Об этом в эфире радио «КП» заявил находящийся в Белгородской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оставаться там, в трёх населённых пунктах и лесополке вдоль границы, совершенно бессмысленно. Но для противника это сейчас не последний шанс удержаться в России – это просто оборонительные действия. Они выстроили свою оборонительную линию по нашей территории, не пуская нас дальше в Сумскую область. Для них это уже не битва за плацдарм в России, а оборона Сумской области. И, собственно, зачистка Курской области для нас является взломом первой линии обороны перед северо-восточным участком Сумской области», – сказал Коц,