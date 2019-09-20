Зачистка радикалов: в Киеве назвали условие, при котором у Авакова не заберут Нацгвардию

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава МВД Арсен Аваков после внесения в Раду законопроекта о переподчинении Нацгвардии президенту пришел в Офис президента и высказал свое недовольство этим решением, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в комментарии ВВС Украина сообщил глава ОП Андрей Богдан.

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Издание приводит информацию СМИ, согласно которой Аваков якобы угрожал президенту Владимиру Зеленскому увольнением.

Богдан, который также присутствовал на той встрече, об этом не сказал, но подтвердил, что Аваков был недоволен. “Ну как … выражал недовольство проектом закона о Национальной гвардии, я бы это так сформулировал”, – сказал он.

По данным издания, именно Богдан был инициатором идеи переподчинения НГУ президенту. Таким было условие сохоания за Аваковым кресла министра в новом правительстве.

После разговора в Офисе президента фракция Слуга народа решила отозвать и доработать законопроект. Какие именно правки планируют внести, неизвестно.

В МВД пояснили, что по их мнению, вывод НГУ из состава министерства поставит под сомнение целесообразность дальнейшей службы гвардейцев-добровольцев, осложнит взаимодействие с полицией, а также создаст проблемы в процессе бюджетирования и управления.

30 августа законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту был внесен в парламент. 9 сентября стало известно, что Зеленский и Аваков договорились скорректировать законопроект и внести в Раду его новую редакцию.

Как отмечает близкий к нынешней власти киевский телеграм-канал “Резидент”, олигарх Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков якобы согласовали условия, при которых национальная гвардия остаётся в подчинении министра МВД.

“Главное требование от президента – это зачистка радикальных организаций и жесткая реакция МВД на любые незаконные действия националистов. Арсен Аваков дал обещание Владимиру Зеленскому, что к декабрю месяцу в Украине будут зачищены все неподконтрольные организации. Для этого будет создана специальная группа в МВД. По результатам зачистки радикалов президент решит стоит ли переподчинять национальную гвардию”, – утверждается в публикации.