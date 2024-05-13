Задача Белоусова сохранить бойцов, технику и вынудить Запад нести непомерные расходы – Живов

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Современная война имеет экономическое исчисление, и побеждает тот, у кто затраты на уничтожение противника меньше. Поэтому задача нового министра обороны России добиться экономической эффективности использования ресурсов.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог, автор telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война имеет денежное измерение, и если его свести к простым величинам, то кто кого дешевле убивает, тот и побеждает. Мы дешевле убивали немцев, чем немцы убивали нас. Поэтому мы их в итоге победили и оказались в Берлине, а не они в Москве. Я проиллюстрирую самым простым примером: современный БТР-3 с комплексом дополнительной защиты стоит от 15 до 17 млн руб. Жизнь солдат, безусловно, бесценна, но даже если оценить сугубо по страховке порядка 8 млн руб, а там три члена экипажа, то 24 млн руб плюс БТР получаем 40 млн руб. Всё это выходит в боевые условия, и из-за того, что на нём нет РЭБа за 500 тыс руб – экипаж и техника погибают от одного дрона, который стоит 100 тыс. руб. Представляете? 100 тысяч против 40 млн руб потерь за один бой! Я думаю, что будущий министр обороны – это тот человек, который способен подсчитать, оценить и нивелировать риски нерационального использования технических ресурсов. Я просто уверен, что он первым делом займётся экономической эффективностью», – подчеркнул Живов.

Эксперт добавил, что это, в том числе, означает сбережение жизни наших военнослужащих, уменьшение потерь и увеличение эффективности армии.

«А военной составляющей, понятное дело, будет командовать начальник генерального штаба. На данный момент, судя по всему, президент оставляет Герасимова, что очень логично в текущей ситуации», – считает Живов.