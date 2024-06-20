«Задача максимально идиотская»: Зеленский стягивает войска к границе с Белоруссией

Елена Острякова.  
20.06.2024 20:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Украина


Госпогранкомитет Белоруссии фиксирует увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений ГУР в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госпогранкомитет Белоруссии фиксирует увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций...

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«На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские “Брэдли”, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки “Гепард” немецкого производства, а также другие средства поражения», – говорится в сообщении.

Пограничная служба Белоруссии несет службу в усиленном режиме на украинской границе.

«Сейчас Запад может пойти ва-банк. Как пример: идёт атака из Украины белорусскими коллаборантами из «полка калиновского». Запад принимает решение, что теперь ещё и Беларусь некий агрессор – и здесь включаются поляки, которые тоже неподалёку целую армию поставили. А главные дирижеры этого страшного замеса на острове и на другом материке», – предостерегает в своем тг-канале корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Хохлы вполне могут повторить здесь то, что делали на Белгородчине, когда засылали на русскую территорию террористов-власовцев. Задача максимально идиотская. Кинуть на штурм границы змагарских добровольцев чтобы тем самым поднять восстание против Лукашенко. Кинуть-то кинут. А вот восстания не будет. Все нацисты пассионарии уже давно либо в тюрьме, либо в Польше и в Литве», – успокаивает публицист Сергей Мардан.

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