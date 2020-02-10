10.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Задача «президента мира» Зеленского – не дать завершиться войне


Война в Донбассе – это базис политической системы всей украинской государственности после майдана

Об этом в эфире «Первого канала» заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для него (Зеленского – ред.) важно не мир принести на Украину, а сохранить этот миф вокруг себя, что он «президент мира». Почему он подчеркнул это на встрече с Папой Римским?

Этот миф помогает ему, с одной стороны, не решать реально проблему на Украине… Я вообще считаю, что нынешняя гражданская война – это, в принципе, базис политической системы самой украинской государственности после майдана.

Это не только американцы, хоть и внешние силы играют огромную роль, это олигархические кланы, это политики, это националисты, которые сейчас, благодаря этой войне, могут задвигать вопросы экономики, социального обеспечения, госуправления, борьбы с коррупцией. Потому что с помощью войны можно списать абсолютно любые ошибки.

Поэтому для Зеленского вопросы мира – это вопрос поддержания какой-то инерции, что мы выступаем за мирные инициативы, что готовы договариваться, но реальные, конкретные шаги никому не нужны», – заявил Данюк.

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