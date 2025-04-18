Европейцы помогут ВСУ не оставить камня на камне в возвращающихся в состав России регионах. В этом Европа полностью с Украиной солидарна – уничтожать все под угрозой прихода русских.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал уроженец Луганщины, российский политолог, историк, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вряд ли те, кто уничтожает русские города на Донбассе, считают их своими. Мы же прекрасно помним ещё с советских времён отношение на Западной Украине к шахтёрам Донбасса. Конечно, это всё в самой уродливой форме потом трансформировалось уже во времена нацистского режима. Но мы помним слова Тимошенко, Порошенко и других политиков по отношению к жителям Донбасса – они никогда не считали нас своими. Вот эта вырусь нас своими не считала. Они русскими быть перестали, и нет ничего более страшного, чем человек, который отказался от своих корней. Разрушив себя, он разрушает всё вокруг себя, оставляя выжженное поле», – отметил он.

Так британская авиация с особым усердием уничтожала Кёнигсберг, перед тем, как он стал Калининградом.