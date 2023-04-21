Задача с экипировкой для армии РФ практически решена – военный эксперт

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Российские заводы пока ещё не справляются с объёмом потребности экипировки для армии, однако это уже компенсируется за счёт импорта из других государств.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил член Генсовета Партии Дела, координатор МОО «Вече», военный эксперт Владимир Орлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более или менее решена проблема с экипировкой. Да, заводы пока ещё наши российские не справляются с объёмом потребности, но эта потребность, слава Богу, закрывается за счёт импорта – то, что мы привозим с Китая, с других государств. Слава Богу, этот вопрос относительно решился. То есть и перекупщики начали возить, нашли каналы поставки. Сейчас, в принципе, российский рынок наполнен средствами экипировки, средствами бронезащиты, есть на любой вкус, цвет, зарплату и всё остальное. То есть можно купить, условно говоря, от простого шлема до американского аналога. Вопрос только в цене», – сказал Орлов.

Он сказал, что за счёт этого получилось более или менее обеспечить подразделения.

«Сейчас есть, конечно, случаи, когда кому-то что-то недодали, но это, как правило, уже не касается каких-то регулярных подразделений. Это либо какие-то добровольцы создали подразделение и не до конца укомплектованы, либо это какой-то там «БАРС» не до конца укомплектованный. Но регулярные подразделения что Минобороны, что Росгвардии – в целом в отношении экипировки более или менее обеспечены. То есть это нужно отметить как позитив», – добавил эксперт.