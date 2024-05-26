«Задача скотобойни – забой свиней, а не захват свинофермы» – полковник о боях на Харьковщине

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Российские войска на Харьковщине не идут на прорыв там, где встречают организованное сопротивление, а останавливаются и начинают перемалывание противника.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задача скотобойни – забой свиней, а не захват свинофермы. Вот, в этом всё идёт. Противника вынуждают отвечать, занимаются те населённые пункты, та местность, которая не подготовлена к обороне, которую оставляет противник. При организованном сопротивлении противника – никто его не проламывает, останавливаются, противник уничтожается. Идёт забой свиней. Планируется ли захват свинофермы, я не знаю. Пока Герасимов и его люди последовательны. Идёт такое вытягивание – перемалывание противника, а там, где противник «течёт» – идёт продвижение вперёд. Продвижение идёт тактически, продвижение останавливается, в том числе, для чего? Фактора внезапности нет, какой был 24 числа, когда переиграли за счёт размаха. Соответственно, необходимости поддержания высоких темпов наступления, в том числе, чтобы сковать противника в пунктах постоянной дислокации, нет. Соответственно, выше темпы наступления, помимо высоких потерь, это ещё и утрата управляемости, разрыв между соединениями, там, где возможно вклинение противника, и так далее. То есть там масса моментов, когда наступление выдыхается. Поэтому прорывов сейчас не делают. Это не означает, что прорывы не сделают», – заключил полковник.