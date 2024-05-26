«Задача скотобойни – забой свиней, а не захват свинофермы» – полковник о боях на Харьковщине

Максим Столяров.  
26.05.2024 21:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Российские войска на Харьковщине не идут на прорыв там, где встречают организованное сопротивление, а останавливаются и начинают перемалывание противника.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска на Харьковщине не идут на прорыв там, где встречают организованное сопротивление, а...

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«Задача скотобойни – забой свиней, а не захват свинофермы. Вот, в этом всё идёт. Противника вынуждают отвечать, занимаются те населённые пункты, та местность, которая не подготовлена к обороне, которую оставляет противник. При организованном сопротивлении противника – никто его не проламывает, останавливаются, противник уничтожается. Идёт забой свиней. Планируется ли захват свинофермы, я не знаю.

Пока Герасимов и его люди последовательны. Идёт такое вытягивание – перемалывание противника, а там, где противник «течёт» – идёт продвижение вперёд. Продвижение идёт тактически, продвижение останавливается, в том числе, для чего? Фактора внезапности нет, какой был 24 числа, когда переиграли за счёт размаха. Соответственно, необходимости поддержания высоких темпов наступления, в том числе, чтобы сковать противника в пунктах постоянной дислокации, нет.

Соответственно, выше темпы наступления, помимо высоких потерь, это ещё и утрата управляемости, разрыв между соединениями, там, где возможно вклинение противника, и так далее. То есть там масса моментов, когда наступление выдыхается. Поэтому прорывов сейчас не делают. Это не означает, что прорывы не сделают», – заключил полковник.

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