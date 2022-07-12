Задача США максимально продлить гибель ВСУ – украинский политолог

12.07.2022  23:22 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

В Вашингтоне понимают, что единственная польза Украины – это ценой солдат ВСУ сдерживать РФ столько, сколько это окажется возможным.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Вашингтоне понимают, что единственная польза Украины – это ценой солдат ВСУ сдерживать РФ...

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«США ведут такую политику сдерживания. Чтобы не дай бог война, конфликт не вышел из-под контроля», – сказал политолог.

«Политика сдерживания или длительная игра на истощение самой России ценой Украины?», – уточнил модератор канала.

«Сдерживания ценой крови Украины, ценой украинских солдат. Увы, но это так. Я думаю, если бы США делали ставку на победу Украины на поле боя, то системы ПВО нам давали бы не со скрипом. В конце концов, не хотите Patriot? Можно было бы изначально –  у американцев огромный запас на базах хранения авиатехники», – обижался Золотарёв.

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