Задача Запада оставить нам развалины с кучей инвалидов ВСУ – Лекух

На Западе прекрасно понимают, что Украина ни в какую Европу не войдет, разве что частями – через Румынию, Польшу и Венгрию, поэтому ставят перед собой задачу передать нам максимально разрушенные территории, как экономически, так и ментально.

Об этим в программе «Политотдел» канала «Крым 24» заявил писатель и публицист Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Дамы и господа, вы вспомните наши 90-е, как мы из них выходили, в том числе, ментально, а потом умножьте это на 100. Потому что пример русского Крыма, который ещё выходил не из этой нынешней беды, которая называется сейчас Украина, а всё-таки, ещё такой постянуковический период был, когда там какой-то относительно даже экономический рост был, когда там всё было более-менее сытно и более-менее стабильно. Но всё равно они были временщиками, а эти уже просто отрывают всё. Но в каком это состоянии достаётся нам? Собственно говоря, в этом и задача наших, как бы помягче сказать, геополитических противников, чтобы нам эта земля досталась в состоянии полной разрухи», – подчеркнул он.

«Они прекрасно понимают, те же американцы, кто поумнее, кто составляет экспертное сообщество, что Украина никогда в Запад не войдёт. Если только кусками, в Польшу, Румынию и Венгрию. И то там будут проблемы вечные, но уж никак не проблемы англосаксов, и для них это вообще не интересно для разговора. Но их задача, во-первых, максимально нас сдерживать. Они об этом говорят открыто. А во-вторых, чтобы нам эта территория досталась в максимально разрушенном состоянии. Максимально, причём не только экономически, но и с точки зрения головного мозга», – считает Лекух.

Он привел в пример количество инвалидов в результате военных действий, которые останутся жить на Украине, и их социализация будет задачей для российских властей.

«Прошла информация, западные журналисты посчитали, что через фонды поставки протезов на Украину по разным данным составили 50 тысяч штук. Это 50 тысяч ампутантов, без руки, без ноги, что вот с этим делать? Это тоже наша будет проблема. Этот вопрос надо решать будет нам, с ними жить, они внутри нашей страны будут там, где-то по соседству, озлобленные на весь мир. И ещё что-то там останется, какая-то часть, которую назовут Украина. Даже если поставить русские комендатуры и не лезть в их политические дела, они всё равно эти люди-то никуда не денутся», – заключил обозреватель.