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Поскольку всех русских не уничтожишь, для безопасности Украины нужно превратить Россию в множество небольших враждующих между собой государств.

Об этом в интервью киевской журналистке, сотруднице антироссийского пропагандистского канала «1+1» Наталье Мосейчук говорили главари запрещённой в РФ нацистской бригады «Азов», которые вернулись на Украину в ходе обмена пленными, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня мечта, чтобы РФ не существовало, я считаю, что это должны быть маленькие государства, какое-нибудь Московское государство маленькое, это ещё давно. Дестабилизировать ситуацию так, чтобы были маленькие государства, может, и конфликты между ними нужно создавать, это задача Главного управления разведки, в будущем, я имею в виду», – сказал врио комбрига Богдан «Тавр» Кротевич.

В свою очередь, его зам Илья Самойленко «Гендальф» посетовал на то, что физически уничтожить всех русских – задача нереальная.

«Наша задача не просто победить в войне, наша конечная задача – ликвидировать угрозу для нашей страны. Пока Россия существует как государственное образование, эта угроза никуда не исчезнет. Русские магическим образом не испарятся, пуф – и их нет, сколько там, 130-140 миллионов. Они не могут просто взять и аннигилировать, это физически невозможно. Даже если прикладывать к этому усилия, это также физически невозможно. И у нас не стоит задача истреблять русских в России, хотя…хотя», – всё же не сдержался нацист.