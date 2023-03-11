Задачи СВО изначально были нереальны – Царёв

Россия оказалась в уникальной исторической ситуации, оставшись один на один в войне с Западным миром, не имея ни единого союзника.

Об этом в эфире канала партии «СР «За Правду» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выводы, конечно, надо сделать по той причине, что как бы ни говорили с высоких трибун, сказать о том, что «всё идёт по плану», наверное, нельзя. Не всё идёт по плану, война идёт, русские убивают русских, это всё не очень хорошо. Главный вывод, который сделала Россия – это нам не стоит недооценивать противника. Как можно было зайти 200-тысячным вооружённым контингентом в большую воюющую страну?! Они считают, что 8 лет с нами воюют, они на законодательном уровне говорят, что они в Донецке воюют с РФ, они привыкли к этому. И, конечно же, это было нереальной задачей», – констатировал Царёв.

По его мнению, пока война не станет для русских отечественной, о победе можно не говорить.

«Я не историк, но из тех знаний, которые есть, могу сделать вывод, что в такой ситуации, в какой мы сейчас находимся, мы не были никогда, русские. Даже в Крымскую кампанию у нас были союзники, за нас была Пруссия. А у нас сейчас нет союзников, мы одни против всего Западного мира. И выдержать эту войну очень непросто, хотя бы не проиграть в ней. Это очень серьёзная задача. И говорить о том, что русские всегда выигрывали все войны – это ложь. Проиграли Крымскую кампанию, Японскую. Мы много кампаний проиграли. Мы не проиграли ни одной народной отечественной войны. Значит, нужно подключать народ. А мы всё время пытаемся как-то ограничить. То есть, СВО идёт, я приезжаю в Москву, здесь все считают, что: «Та, это там, где-то идёт, мы живём своей жизнью, а куда мы, кстати, поедем на каникулы – Турция, Египет, Сочи? В Крыму, наверное, опасно». Вот так мы не выиграем войну», – объяснил экс-депутат.