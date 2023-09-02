Задачка по географии: как подать российский газ в Приднестровье напрямую

Россия будет поставлять газ в Приднестровье в обход Украины по секретному маршруту.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами отработан уже другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Он действует, он работает, он уже проверен, объема, сечения трубы вполне хватает. Многие сомневались, что сечение трубы не подойдет. Оно подходит. Приднестровье может получить газ, минуя Украину, напрямую. Я детали не буду объяснять, это уже такое дело… Не то что бы секрет великий, это не секрет, это просто технические моменты, они вам не нужны. Но точка доступа есть, и она работает. Этого достаточно», – сказал Красносельский.

При этом он не знает, будет ли продлен контракт между «Молдовагаз» и «Газпром».

«Газ нужен всем, и Молдове тоже. Тем более, что Молдавская ГРЭС, то есть наша Днестровская ГРЭС, она работает на этом газе и вырабатывает электроэнергию для Молдовы. Здесь все взаимоувязано», – сказал Красносельский, подчеркнув, что переговоры о поставках электроэнергии с Кишиневом уже идут.

Он добавил, что энергетические проблемы ПМР будут окончательно решены, когда с карты региона исчезнут некоторые государства, не уточнив, какие.

«Конечно же, ни газ, ни электроэнергия, ни что-то отдельно взятое, движение туда, движение сюда, трубку забрали, трубку отдали – не это повлияет на наше будущее. А повлияет окончание этого геополитического разлома, шторма, трагедии – в этой трагической ситуации все слова приемлемы. Вот когда всё закончится. Вот тогда и будет всё понятно. Но таких государств, которые были до начала, не будет. Все будет по-другому, на мой взгляд. И нас это, конечно же, коснется, я в этом не сомневаюсь», – сказал Красносельский.