«Задание номер один»: Во Львове анонсируют тотальную ассимиляцию оставшихся на Украине русских

Новости Украины

Русскоязычные граждане, бежавшие на Западную Украину от боевых действий, должны подвергаться целенаправленной ассимиляции.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали результаты исследований, на каком языке говорят беженцы на Львовщине. Согласно данным, 46 процентов общаются на русском, 34 процента как на украинском, так и на русском, и 19 процентов – только по-украински.

Комментируя информацию, Дроздов подчеркнул, что необходимо «возвести в культ факт перехода на украинский язык».

«Это должно поощряться, этому необходимо содействовать… не существует понятия русскоязычный украинец. Существует понятие русифицированный украинец. Язык является признаком национального меньшинства. Все языковые права имеют не русскоязычные, а представители меньшинств. Для того, чтобы иметь право на русский язык, нужно себя назвать русским. Очень приглашаю. Все, кто хотят качать права по-русски, должны себя назвать представителями нацменьшинства. Русскоязычным себя назвать это хорошо, но это за собой не влечет прав (нацменьшинств – ред.) Тянет права только язык как признак национальности и нацменьшинства. Чехи, британцы, поляки, голландцы, спрашивают, когда слышат кого-то от нас, беженцев: кто вы? Потому что для них каждый, кто им говорит по-русски, является русским. Потому что в Европе есть доктрина идентичности: язык – признак национальности. Им очень тяжело объяснять, что есть какие-то переходные, типа русскоязычные – это для них дебри», – говорил пропагандист.

По его словам, в языковом вопросе на Украине наступает «час икс».

«Если 30 лет откладывали этот вопрос, то это преступление государства, которое поощряло дальнейшую «россиянизацию». Сейчас я бы всё упёр в вопрос – во время войны от гражданского общества максимальное восприятие «сукраинения». А после войны это должна быть очень серьёзная государственная политика, где дерусификация будет камнем преткновения вообще и деоккупации, и деколонизации. Без этого мы будем повторять постоянные исторические грабли, когда украинское пространство не будет распространяться. А война – это тот самый уникальный момент, когда у нас есть возможность за счёт вспышки политического украинства распространять украинское пространство на «омосковленные» территории, которые, безусловно, являются жертвами, мы все сочувствуем, однако мы их должны накрывать и притягивать к этому украинскому континенту, украинскому пространству. Думаю, на будущие годы – это задание номер один или два точно», – советовал Дроздов.