Задержали и заключили под стражу: в Грузии арестован Михаил Саакашвили

01.10.2021 21:54 (Мск), Тбилиси, Важа Лежава

Новости Украины

Цирковое представление, которое на протяжении последних месяцев успешно протекало в Грузии, предоставило своему зрителю заключительный эпизод.

Буквально пару часов назад премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании беглого экс-президента республики Михаила Саакашвили.

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«Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и заключили под стражу. У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», — сказал премьер.

При этом Гарибашвили не уточнил, где именно и в какой части мира или Грузии проводилась спецоперация по задержанию Саакашвили, но, по его словам, силовикам удалось провести процедуру ареста экс-президента на высшем уровне.

Как сообщал «Политнавигатор» накануне Саакашвили опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в грузинском городе Батуми. Позднее в министерстве внутренних дел опровергли его заявления, подчеркнув, что политик и вовсе не пересекал границу Грузии.

Отметим, что в этим минуты бывший президент Грузии, который на протяжении последних 9 лет укрывался от грузинской фемиды правосудия помещен в пенитенциарное учреждение в городе Рустави. Как сообщает пресс-служба Народного защитника, сегодня же Михаила Саакашвили посетит Народный защитник Нино Ломджария.

«Символично, что задержание Саакашвили произошло на 9 летний юбилей прихода нашей партии во власть в стране. Поздравлю премьер-министра за проведение успешной спецоперации и благодарю сотрудников МВД за добросовестное выполнение поставленной задачи», – заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Пока власти купаются в лучах славы, то в самой оппозиции призывают к проведению затяжных протестных акций по всей стране.

«Михаил Саакашвили переложил на потом свои дела и вопросы касаюшиеся его здоровья и прибыл в страну, чтобы спасти нас от этой тирании. Сейчас наступила наша очередь – мы должны использовать все ресурсы, чтобы одержать победу на завтрашних выборах. Грузинская мечта утратила доверие населения. Мы скоро покончим с ней, заявил один из членов оппозиционной партии «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.

О том, как скажется задержание Михаила Саакашвили на процесс избирательной кампании в Грузии и какого ждать развития ситуации в Грузии, «Политнавигатор» попытался разузнать у грузинских экспертов.

– Спровоцирует ли арест Саакашвили радикальный сценарий в Грузии? Начнутся ли протестные акции?

– Петре Мамрадзе – бывший депутат парламента Грузии:

– Нет, я не ожидаю развития какого-нибудь радикального сценария в Грузии. Уже сегодня видно, что нет того заряда у его сторонников и фанатов, нет той критической массы, которая что-то радикальное могла была вызвать в стране. Я думаю что протестные акции могут принять какие-то жалкие и смешные формы, как это было после выборов прошлого года.

Оппозиция не может заполнить площади, зато их ТВ-каналы пытаются навязать всему населению мысль о том, что якобы их там пребывает 40-50 тысяч. Виртуальные протесты саакашисты поставить, конечно, могут, но не более того.

Каха Гоголашвили – эксперт:

– Да, протестные акции, может, и состоятся, но не примут долгосрочный характер. Народ устал от постоянных конфронтаций между властью и оппозицией, митингов, после разгонов. Грузинский народ сегодня волнуют другие проблемы: как заработать деньги и прокормить семью, как оплатить коммунальные расходы, а не подобные бредовые сценарии.

– Могли ли США его специально заслать, чтобы попытаться сменить власть в Грузии?

Петре Мамрадзе: Ой, нет. Для администрации США это настолько одиозная фигура, что словами даже не описать. Сейчас на посту главы Белого дома находится Джо Байден, который, посетив в свое время резиденцию Саакашвили, назвал его дворцом Каллигулы. Позднее, разговаривая с журналистом Питером Шпигелем сказал, что у Саакашвили нет ни малейшего понятия о демократии, и как ее правильно строить.

Каха Гоголашвили: Нет, исключаю. Саакашвили не находится в фаворитах у Байдена.

– Как задержание Саакашвили скажется на завтрашних выборах?

Петре Мамрадзе: Я думаю мало повлияет на избирательный процесс, потому что его фанаты ходят и голосуют за Саакашвили, независимо от внешних явлений. Он там по крышам бегает или назначает Вахтанга Кикабидзе под номером один от своей партии – им все равно. Правительство доказало, что может не боясь исполнить требование закона. Вот этот фактор вызывает уважение и укрепляет позицию избирателя.

Каха Гоголашвили: Думаю, что процесс пройдет в достаточно спокойной обстановке. Интересны результаты ЦИК и действия оппозиции после них. Ну, будем гадать и дождемся результатов Центризбиркома.

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что беглого экс-президента Михаила Саакашвили могли специально направить в Грузию, дабы раскачать ситуацию во время проведения выборов в органы местного самоуправления, которые намечены на 2 октября

«Его могли отправить как спецпроект, чтобы взбудоражить Грузию в свете приближающихся выборов, но это может быть связано и с Украиной, чтобы за него вступился непосредственно Зеленский, и начался бы конфликт. Если Грузия выдержит ту бузу, которую будут творить со стороны американские кураторы, то Саакашвили могут американцы слить, и он надолго сядет. Мало того, было бы хорошо, если грузинские власти объединились бы с Россией – и Саакашвили осудили бы пожизненно за войну, которую он развязал на территории Грузии. Еще можно ему вменить преступления на Майдане и на территории Украины, так как его боевики участвовали в расстреле Майдана. Я думаю, что в данный момент будут колыхать, качать Грузию, но может так случиться, что не смогут раскачать Грузию, и Саакашвили сядет надолго. Его могут использовать как сакральную жертву, чтобы раскачать ситуацию в Грузии».

Телеведущий Андрей Медведев считает, что Саакашвили приехал в Грузию, вероятно, имея какие-то гарантии старших товарищей:

«Батоно Михаил человек, конечно, своеобразный, но не глупый. Деньги считать умеет, до поры до времени и в политике у него всё получалось умело. Но сейчас ничего не сработало. Как в истории с Навальным. Тоже совершенно определённо были гарантии. Но никто ничего не сделал. Полное ощущение, что Запад освобождается от особо токсичных и более не работающих политических активов. Это, впрочем, вовсе не значит, что там не создадут новые фигуры для игры на постсоветском поле».

По мнению российского обозревателя Александра Носовича, прибытие Саакашвили в Грузию – это идеальный тест на смену эпох.

«Очевидно же, зачем он прилетел. Национал-романтический порыв, новая революция роз, ревущие народные массы сторонников ЕНД захватывают Руставскую тюрьму, освобождают узника совести, несут его на руках по проспекту Шота Руставели и вносят в грузинский парламент, где бывший изгнанник, диссидент и политзаключенный триумфально отпивает чаю из чашки спикера от «Грузинской мечты».

При этом аналитик подчеркивает, что план Саакашвили был наивный и простой, как топор:

«Речь не о прибытии аятоллы Хомейни в аэропорт Тегерана, о котором Мишико, возможно, даже не слышал. Речь о прибытии Навального из Германии в аэропорт Шереметьево, на выходе из которого получилась очень неубедительная жиденькая буза. Впрочем, Россия, конечно, не показатель. Равно и Белоруссия, где прошлогодний бчб протест был визуально очень эффектный, но, в конечном счете, провальный. Но если и в Грузии не сработают технологии мобилизации либеральных прозападных масс, значит всё: эпоха цветных революций минула безвозвратно».