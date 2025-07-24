Задержан «бензиновый король» Крыма Бейм

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Агентство РБК сообщило о задержании владельца сети крымских автозаправок «ТЭС» Сергея Бейма по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Интересно, что буквально накануне радиостанция BusinessFM сообщала о том, что Крым, вопреки обещаниям властей республики, не смог сдержать рост цен на бензин – за месяц АИ-95 вырос почти на рубль.

Это было уже восьмое подорожание топлива на полуострове с начала года. Предполагалось, что корректировать цены будут путем переговоров с местными нефтетрейдерами.

Стоимость бензина на полуострове остается выше, чем в соседнем Краснодарском крае на материке даже после запуска Крымского моста.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Бейм уже становился фигурантом криминальной хроники. В апреле 2022 года Верховный суд Крыма закрыл уголовное дело в отношении бизнесмена, который совершил ДТП со смертельным исходом. За гибель 67-летней женщины Бейм выплатил ее родным 17 миллионов рублей, избежав наказания.