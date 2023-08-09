Задержан хорватский неонацист, убивший греческого болельщика

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В Греции продолжаются задержания праворадикальных фанатов загребского «Динамо», напавших в Афинах на болельщиков греческого клуба AEK, сидевших в кафе.

В результате завязавшейся потасовки один грек погиб, случайно оказавшаяся на пути погромщиков тринадцатилетняя девушка получила ранения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Греции и по сей день продолжают ловить футбольных фанатов «Динамо» Загреб из группировки Bad Blue Boys. Хорватские радикалы проникли на греческую территорию вопреки запрету УЕФА, которая зная их кровожадный нрав и неоусташеские взгляды, не разрешила им находиться на матче «Динамо» против греческой команды АЕК. Поэтому фанаты добирались до Афин на частных авто или микроавтобусами, впоследствии полиция находила у них ножи и бейсбольные биты.

Инцидент, взбудораживший Грецию, произошел 6 августа, когда около 120 боевиков Bad Blue Boys налетели на фанатов AEK, расположившихся в кафе возле стадиона «OPAP Арена». В ходе завязавшейся драки был убит 29-летний грек Михалис Кацурис.

«Они попали (ножом – ред.) в артерию на его руке, из-за чего пострадавший истек кровью. Парень упал, хулиганы наступали на него и били дубинками по голове, пока он лежал на земле», – сообщили СМИ Греции.

Также неоусташи в ходе атаки на своих греческих визави напали и на случайно проходившую семью, нанеся травмы тринадцатилетней девочке.

Впоследствии греческие правоохранители задержали около сотни хорватских болельщиков. В том числе и предполагаемого убийцу, причем, несмотря на то, что Кацуриса забивали толпой, подозреваемым пока считается один, 19-летний Домагой Пезер.

При этом матч между командами был перенесен на неделю, а баскетбольный матч между Грецией и Сербией в рамках Кубка Акрополя начался с минуты молчания по убитому.

Группировка Bad Blue Boys, поддерживающая «Динамо» Загреб известна своими крайними проусташескими взглядами, как, впрочем, и остальные хорватские околофутбольные банды. Также она состоит в коллаборации с фанатами «Динамо» Киев, нередко выходя на трибуны с проукраинскими, антирусскими и антисербскими лозунгами.