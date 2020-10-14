Задержан наркодилер депутатов Рады

14.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

В украинской столице правоохранители задержали группу наркоторговцев, поставляющую дурман в ночные клубы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

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«Установлено, что незаконный наркобизнес организовал местный житель, привлекая к работе двух знакомых. Злоумышленники сбывали кокаин в элитных ночных заведениях столицы и на закрытых вечеринках исключительно за наличные и постоянным клиентам. По приблизительным оценкам доход от наркобизнеса составлял в среднем 50 тысяч долларов ежемесячно», – отмечается в сообщении.

Во время задержания и обысков были кокаин, амфетамин, каннабис, а также банковские карточки, мобильные телефоны и компьютеры.

Всего задержано два наркодилера, местонахождение третьего устанавливается.

В свою очередь телеграм-канал «Темный рыцарь», известный своими инсайдами из Верховной рады, дал более подробную информацию об одном из задержанных.

«Задержан главный наркодилер киевских мажоров – любителей кокаина некто Юрий Чернецкий. Середи его клиентов есть и наши депутаты», – написал телеграм-канал.