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07.02.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Москва, Россия, Строительство
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Задержан облапошивший крымчан аферист-застройщик

Российские силовики задержали в Подмосковье по пути из элитного района Рублевка главу компании «КСК-Строительства» Алексея Кащенко, известного тем, что в 2017 году присвоил деньги дольщиков в Крыму и скрылся, оставив людей без жилья.

Компания Кащенко обещала построить в Алуште «Морской квартал», расположенный в живописном уголке южнобережного курорта. Однако, спустя два года строительство так и не началось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пишет «Комсомольская правда», обманутые дольщики стали обращаться в суд, который отправил Кащенко в федеральный розыск. А задержали его правоохранители по пути из Рублевки в Москву. Бизнесмену инкриминируют ч.2. ст.200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, как сообщает телеканал «Крым24», в Краснодарском крае следователи закончили расследование уголовного дела против одного из владельцев недобросовестной компании «Лаборатория недвижимости» Юрия Дубровицкого. Его история схожая – в 2015 году он начал строительство комплекса «Резиденция Горный» в Ялте, которая так и не была сдана в эксплуатацию.

Среди обманутых дольщиков оказалась и известная российская актриса Анастасия Микульчина, сыгравшая легендарную преступницу-авантюристку Соньку «Золотую Ручку».

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