Задержан одессит, который под видом сотрудника СБУ вымогал 50 тысяч долларов

12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили в Одесской области местного жителя, который для вымогательства денег представлялся сотрудником спецслужбы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Установлено, что мошенник с апреля 2019 года требовал 50 тысяч долларов от врача-травматолога Одесской городской больницы. Он использовал поддельное удостоверение СБУ, муляж огнестрельного оружия и демонстрировал поддельные документы, якобы подтверждающие получение медиком взяток и незаконную торговлю лекарственными препаратами”, – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали получение злоумышленником трех тысяч долларов и задержали в пригороде Одессы во время получения очередного транша в размере 500 тысяч гривен.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и он задержан до решения суда.