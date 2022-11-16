Задержана вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева

16.11.2022  15:32 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Происшествия, Россия, Херсон


Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева, супруга героя Русской весны в Донецке, Павла Губарева, задержана правоохранителями.

Об этом в своем блоге сообщил журналист Александр Чаленко.

Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева, супруга героя Русской весны в Донецке, Павла Губарева, задержана...

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«Катю Губареву задержали российские власти. Как мне сказали, будут обвинять в коррупции и крышевании всяких нехороших дел», – написал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Супруг Губаревой Павел утром заявил о ее пропаже.

«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где её видели – здание правительства Херсонской области в Геническе», – написал он в блоге.

9 ноября, в день объявления об отступлении из Херсона, под Геническом в ДТП погиб еще один вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

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