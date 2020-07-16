16.07.2020, Москва, Вадим Егоров
 
Беспорядки, Москва, Провокации, Россия
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Задержания в Москве: Хотели как в Хабаровске, получили как всегда


Несанкционированная акция либеральной оппозиции против поправок в Конституцию и «обнуления» президентских сроков Владимира Путина в Москве закончилась задержанием 147 человек.

На протяжении всей акции полицейские подчеркнуто не хотели мешать протестующим, но были вынуждены отреагировать на агрессивные действия.

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Акция «Нет», направленная против принятых и вступивших в силу поправок в Конституцию России, прошла накануне вечером в Москве и Санкт-Петербурге. В столице в ней приняли участие более тысячи человек, в северной столице – порядка шести сотен.

В Санкт-Петербурге акция прошла подчеркнуто мирно, несмотря на присутствие двух депутатов-русофобов местного Заксобрания Бориса Вишневского и Максима Резника. Активисты начали сбор подписей против поправок в основной закон страны, вытянувшись в очередь вдоль Невского проспекта.

В Москве аналогичная акция изначально шла более агрессивно. В частности, собравшиеся сразу же начали скандировать: «Путин-вор!», «Долой царя!», «Россия будет свободной!».


Протестные московские паблики запестрели заголовками: «У нас получилось как в Хабаровске!», не беря во внимание тот факт, что протестующие уже седьмой день против ареста губернатора Сергея Фургала хабаровчане целенаправленно отказываются политизировать свой протест. И даже сдали полиции провокатора, так же, как и в Москве кричавшего «Путин вор!». При этом конфликтов между полицией и протестующими в Хабаровске не возникает.

Надо отметить, что в Москве, что в Санкт-Петербурге обе протестные акции были несогласованы властями. Также в обоих городах львиная доля протестующих пришлась на молодежь.

При этом московская полиция до последнего не препятствовала участникам протестов, – до тех пор, пока некие заводилы не позвали толпу «прогуляться» в сторону Петровки. И даже после этого колонну просто сопровождали патрульные машины.

Все изменилось после того, как провокаторы призвали протестующих перекрыть дорогу и сами стали ложиться на асфальт. После чего начались задержания.

Некоторые наблюдатели полагают, что только благодаря стычкам с полицией организаторам удалось добиться упоминания манифестации в СМИ – в противном случае малочисленность делала протест незаметным.

В столице протестную акцию пришли поддержать такие откровенно прозападные деятели, как правозащитник Лев Пономарев, член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, столичный мундеп Юлия Галямина, редактор TJournal Анна Бегиашвили.


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