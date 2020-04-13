Задержанного в России добровольца ДНР готовят к выдаче «партнёрам» Украины

13.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Сербский доброволец и гражданин ДНР, инвалид третьей группы Горан Чирич уже более полугода содержится в СИЗО Ростовской области в ожидании экстрадиции в Сербию, подавшую его в розыск через Интерпол.

В настоящее время Чирич, имеющий серьезное заболевание легких, находится еще и в зоне риска по коронавирусу.

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Об этом информационному агентству «EADaily» сообщила супруга задержанного Лилия Чирич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Муж воевал на Донбассе с лета 2015 года, они приехал добровольцем и его сразу определили в «Пятнашку». Принимал участие в боях под Марьинкой и под Дебальцево. Под Марьинкой у него была контузия, мы вначале не придали этому значения, но потом она дала о себе знать. Мужу пришлось делать операцию на ухо. Потом он был под Дебальцево, полтора месяца в окопах, в тяжелейших условиях. Оттуда его уже привезли с двусторонним плевральным воспалением легких, с начальной стадией туберкулеза, но это выяснилось позже.

Его положили в больницу, он очень долго лечился, сейчас у него диагноз казиома плевры, одно легкое не дышит, и на этой почве развилась астма третьей степени. Все эти годы он служил или лежал в больнице будучи инвалидом третьей группы. Но и пока болел, он очень много помогал людям.

Его знакомые сербы сбрасывались деньгами, мы сами ездили, закупали детям конфеты, возили в Старобешево. Он, даже когда служить не мог, все равно старался что-то делать. Ему было дико, что многие наши мужчины не идут воевать. Он – серб, и всё равно приехал», – рассказала женщина.

«Он очень часто задыхался, и, в конце концов, был вынужден покинуть службу. Ребята из той части сами вызвались ему помочь, написали характеристику, я возила ее в СИЗО, но ее, кажется, никто не читал.

Задержали его в 2019 году, когда он уже отошел от воинской службы по состоянию здоровья. Кум попросил его поехать с ним в Россию, и его сразу же арестовали на Успенке, сказали, что по запросу Сербии. Но никто не говорил, за что именно он задержан, никакой информации не было вообще. Ездила по всем инстанциям, хоть я и сама инвалид.

Была в областной прокуратуре в Ростове. Они меня направили в районную прокуратуру, где я написала заявление, но и они меня отфутболили, сказали, что мне в СИЗО дадут ответ. Написала в СИЗО, чтобы они мне пояснили, на основании чего он задержан. Но никто мне не давал никаких объяснений. Я поехала в прокуратуру Матвеево-Курганского района, разговаривала с прокурором. И вот в последнем ответе мне сказали, что он задержан по запросу сербской стороны, где он якобы обвиняется в «злоупотреблении положением должностного лица».

Но дело в том, что с лета 2015 года он не выезжал никуда вообще, даже в Россию. Он воевал, лечился, жил здесь, и это все можно проверить», – объясняет она.

Лилия Чирич подчеркнула, что во время последнего разговора муж сообщил ей, что видел бумагу на депортацию.

«Пришла бумага, но не знаю, подписал он ее или нет. У него ведь даже не было ни переводчика, ни адвоката. Ему давали адвоката только на время суда.

Я спрашиваю начальника – «почему адвоката нет, дается же государственный?» Но он ответил, что муж якобы отказался от защитника. Однако мне Горан говорил, что не отказывался от адвоката (в Сербии – прим. ред.)», – добавила женщина.

Раньше у них дома на стене, рядом с почетными грамотами и благодарностями, висел сербский флаг, который Лилия Чирич сняла после того, как Сербия потребовала выдачи ее супруга по явно надуманному предлогу.

И это не первый случай, когда ополченцев требуют выдать по запросу Интерпола за их участие в войне на стороне Новороссии.