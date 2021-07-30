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30.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Политические репрессии, Транспорт, Украина
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Задержанному на Украине крымскому бизнесмену за контракт с Минобороны РФ грозит до 12 лет

Новости УкраиныУкраинские силовики задержали крымчанина, который, по их данным, помогал организовывать призывную кампанию на территории...

Украинские силовики задержали крымчанина, который, по их данным, помогал организовывать призывную кампанию на территории полуострова.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, крымчанин является владельцем автотранспортного предприятия в Сакском районе и предоставлял свои автобусы для перевозки призывников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предпринимателя задержали в аэропорту Херсона во время прилета на Украину.

«Подозреваемый в течение 2016-2017 годов оказывал помощь оккупационной власти, заключив договора с «военным комиссариатом Республики Крым», в обеспечении проведения четырех незаконных призывных кампании в Крыму. В частности, систематически предоставлял транспортные средства для перевозки призывников из военных комиссариатов разных районов оккупированного полуострова к сборному распределительному пункту «Республики Крым» и железнодорожному вокзалу в г. Симферополе», – силовики.



«Согласно условиям одного из контрактов, транспортные средства, принадлежащие предприятию подозреваемого, во время проведения одной призывной кампании, должны осуществить 496 рейсов, перевезя 3200 человек. Плата за предоставленные услуги составляла более миллиона российских рублей», – говорится в сообщении.

Задержанного обвинили в нарушении законов и обычаев войны (ч.5 ст.27, ч.1 ст.438 УК Украины), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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