Задержанные на катерах СБУшники были карателями на Донбассе

30.11.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

Двое СБУшников, задержанных в составе экипажей кораблей ВМС Украины в Азовском море, ранее принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР получена информация о том, что двое сотрудников военной контрразведки СБУ, задержанных 25 ноября в составе экипажей трех кораблей ВМС Украины в Азовском море, ранее принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Это Андрей Леонидович Драч и Василий Викторович Сорока», – говориться в сообщении.

В настоящий момент эта информация проверяется работниками ведомства.

«В случае ее подтверждения, указанные сотрудники СБУ будут вызваны в Генеральную прокуратуру ЛНР для дачи показаний по существу, в рамках возбужденных ранее уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 440 УК ЛНР – «Геноцид» и частями 1 и 2 статьи 439 УК ЛНР – «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»», – отметили в прокуратуре.