Задержанные в Белоруссии не являются бойцами ЧВК Вагнер – СМИ

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Люди, задержанные сегодня ночью в санатории под Минском, не являются сотрудниками ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщает Правда.ру со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Есть все основания полагать, что все задержанные – сотрудники другой частной военной компании. Первым в списке, опубликованным информагентством БЕЛТА, записан Арем Викторович Милаев.

Представитель белорусских силовиков, не пожелавший афишировать свое имя в СМИ, подтвердил, что это сотрудник ЧВК «Мар», как и остальные россияне, задержанные одновременно с ним.

Также известно, что Арем Милаев занимается вербовкой бойцов. К ЧВК «Вагнера» все эти люди отношения не имеют.