Задержанный в Евпатории вандал получил уголовное дело за покушение на террористический акт

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Задержанный в Евпатории вандал, обливший желтой и голубой краской вход здание городской администрации, получил уголовное дело за покушение на террористический акт.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что у жителя Евпатории, 1994 года рождения, возник преступный умысел, направленный на совершение поджога административного здания одного из органов власти Евпатории Республики Крым», – отметили в управлении ФСБ по Крыму и добавили, что устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела ведет Следственный отдел ФСБ.

Крымский блогер Александр Талипов опубликовал видео, которое вандал-поджигатель делал в момент преступления.

На нем звучат угрозы перейти от зданий к работникам администрации и призывы выходить на аналогичные ночные протестные акции.

Кроме того, на видео зафиксирован факт, что бутылка с зажигательной смесью была брошена в охранника здания администрации, который вышел на шум.

Напомним, 27-летний Богдан Азизов признался в том, что в 4 утра 16 мая из-за несогласия с проводимой РФ специальной военной операцией на территории Украины, облил здание администрации Евпатории синей и желтой краской. Также пытался совершить поджог зажигательной смесью. Совершаемые действия снимал на камеру мобильного телефона. Был задержан правоохранительными органами.

«Я хочу принести свои извинения перед крымчанами и жителями Евпатории и готов понести наказание, искупить свою вину непосильным трудом», – завил он.