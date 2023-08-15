Задержанный в Крыму агент СБУ сдал схрон со взрывчаткой

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Живущий в Крыму гражданин России был завербован СБУ и передавал Украине данные о передвижении военных по территории полуострова.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время допроса задержанный признался, что был завербован в 2020 году во время пересечения российско-украинской границы.

«Фигурант подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте», – отметили в ведомстве.

Сейчас спецслужбы проверяют причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.