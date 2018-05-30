30.05.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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Задержанным украинским диверсантам грозит пожизненный срок

В ЛНР закончено расследование уголовного дела в отношении 16 украинских военнослужащих и завербованных украинским спецслужбами лиц, причастных к совершению диверсионных актов на территории республики.

Об этом во время общения с прессой заявил начальник следственного управления Генпрокуратуры ЛНР Юрий Линник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генеральным управлением прокуратуры ЛНР закончено расследование уголовного дела в отношении шестнадцати лиц, являющимися военнослужащими ВСУ, а также лицами, специально завербованными спецслужбами Украины с целью совершения на территории ЛНР террористических актов, диверсий, убийств и других особо тяжких преступлений.

В ходе расследования дела установлена причастность обвиняемых к совершению 35 преступлений, в том числе таких, как террористический акт, в результате которого погиб начальник управления НМ ЛНР Олег Анащенко, подрыв трансформаторов электроподстанций в городе Свердловске, убийство на Бахмутской трассе командира взвода НМ ЛНР Пагерян и его сослуживца, убийство работников правоохранительных органов республики Олега Диденко и его гражданской супруги», – заявил Линник.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы пожизенно. Уголовное дело направлено в военный суд ЛНР