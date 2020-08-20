20.08.2020, Харьков, Игорь Шаповалов
 
Вооруженные силы, Криминал, Происшествия, Харьков
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Задержаны торговавший оружием израильтянин и складировавший взрывчатку ВСУшник 


В Харькове задержали гражданина Израиля за незаконный сбыт огнестрельного оружия на территории города.

Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения Нацполиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что в ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили у гражданина Израиля денежные средства, полученные злоумышленником за незаконный сбыт оружия.

На данный момент иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 168 тысяч гривен.


В ведомстве также сообщили, что в тот же день в городе Чугуев Харьковской области в гараже военнослужащего ВСУ был найден тайник с минами, гранатами и патронами.

В ходе обыска у ВСУушника обнаружили и изъяли противопехотную мину МОН-50, 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 3 корпуса ручных гранат Ф-1, 7 запалов типа УЗРГМ, 4 электродетонатора, тротиловую шашку весом 400 граммов, 5 ручных дымовых гранат РДГ-2Б и 48 патронов калибра 5.45 мм.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

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