16.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Задержавшие Вышинского СБУшники могли иметь второе гражданство

Задержание в Киеве главного редактора информационного агентства “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского ставит под сомнение наличие демократических свобод в стране.

Об этом “ПолитНавигатору” заявил директор информационно-аналитического центра “Перспектива” Павел Рудяков.

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“События вокруг РИА Новости ставят на повестку дня вопрос о том, есть ли у нас сегодня свобода мысли, свобода слова, основные демократические свободы. Из перечня тех материалов, которые, как заявила СБУ, были найдены при обыске, понятно, что нет не только поводов для каких-то разговорах о госизмене, но и о каких-либо правонарушениях вообще. Нашли георгиевские ленты, но они запрещены для ношения в общественных местах, да и то, за это предусмотрено лишь административное наказание. А там они просто лежали в офисе, если это еще правда”, – казал политолог.

“Что касается российского паспорта, то для нас это обычная практика. Думаю, что среди тех офицеров СБУ, которые проводили обыск, как минимум двое-трое тоже имеют второй паспорт, а уж о депутатах вообще говорить нечего. Думаю, раз уж власть пошла на такой серьезный произвол, то сводить его вничью, идти на компромиссы, она не намерена. Все происходящее – огромный скандал”, – подчеркнул Рудяков.