16.05.2018, Киев, Игорь Петров
  906 просмотров
Политические репрессии, Преследования журналистов, Спецслужбы, Украина

Задержавшие Вышинского СБУшники могли иметь второе гражданство


Задержание в Киеве главного редактора информационного агентства “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского ставит под сомнение наличие демократических свобод в стране.

Об этом “ПолитНавигатору” заявил директор информационно-аналитического центра “Перспектива” Павел Рудяков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“События вокруг РИА Новости ставят на повестку дня вопрос о том, есть ли у нас сегодня свобода мысли, свобода слова, основные демократические свободы. Из перечня тех материалов, которые, как заявила СБУ, были найдены при обыске, понятно, что нет не только поводов для каких-то разговорах о госизмене, но и о каких-либо правонарушениях вообще. Нашли георгиевские ленты, но они запрещены для ношения в общественных местах, да и то, за это предусмотрено лишь административное наказание. А там они просто лежали в офисе, если это еще правда”, – казал политолог.

“Что касается российского паспорта, то для нас это обычная практика. Думаю, что среди тех офицеров СБУ, которые проводили обыск, как минимум двое-трое тоже имеют второй паспорт, а уж о депутатах вообще говорить нечего. Думаю, раз уж власть пошла на такой серьезный произвол, то сводить его вничью, идти на компромиссы, она не намерена. Все происходящее – огромный скандал”, – подчеркнул Рудяков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть