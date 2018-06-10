10.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Россия, Спорт, Украина

Заднеприводный Портников агитирует не показывать ЧМ-2018 по украинскому ТВ


Украинские телеканалы должны отказаться от показа прямых трансляций матчей Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Об этом во время передачи «Субботний политклуб» заявил телепропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен в том, что мы должны транслировать чемпионат мира по футболу», – начал он отвечать на вопрос из студии.

«Нас много чего лишили в этом году. Я знаю, что футбол вне политики, но считаю, что футбол, который проходит в стране-агрессоре, украинцы один раз могут и пережить. Знаете, это такое детское желание развлекаться: пусть она происходит где угодно, но мы туда поедем, нам хочется это увидеть и платить деньги стране, которая, по сути, получит их в бюджет. В конце концов, есть спутниковые телеканалы, если у вас есть желание смотреть такие вещи, никто не может вам это запретить, но я считаю, что украинское телевидение не должно давать такой возможности», – заявил Портников.

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