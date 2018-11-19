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19.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Пропаганда, Россия, Украина
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Заднепроходный мозгодуй отчитал украинцев за поездки в Россию

Сотрудник американского «Радио Свобода» Виталий Портников, получивший скандальную известность во время Евромайдана в качестве героя порнографического сексуального ролика, выступил с нравоучениями в адрес граждан Украины, осмеливающихся ездить в Россию.

Портников приводит в пример франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара, который отказался от поездки в Россию в знак поддержки осужденному в РФ за попытку теракта в Крыму называющего себя «режиссером» Олега Сенцова.

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«Зато нам все можно. Сотни тысяч украинских граждан – и отнюдь не обязательно поклонников Путина – ежедневно эту границу пересекают. Потому что нужно заработать, потому что родственники, потому что просто хочется. И это отнюдь не только воспитанники советского времени с его привычным конформизмом.

Посмотрите, сколько молодых людей 18-25 лет кривляется в Инстаграмм на фоне Красной площади – в то время, как их ровесники гибнут и калечатся на линии соприкосновения. И не только кривляется – лезет в телевизор, танцует и поёт, весело живет.

А вы думаете, только на политических шоу есть проплаченные украинские участники? Нет, коллаборационист везде дорогу найдёт – и в Москве ему только рады, потому что своими песнями, плясками и политическими речами он напоминает, что нет никакой войны и никаких украинцев тоже нет – какие смешные «хохлы»!

Эта политическая болезнь «хохлизма» иногда кажется неизлечимой», – сокрушается Портников.

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