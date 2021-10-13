Задорнов был прав, или что показала беседа Путина с американской журналисткой

13.10.2021 16:20 (Мск), Москва, Елена Острякова

Ведущая CNBC Хедли Гэмбл, которую пригласили вести «Российскую энергетическую неделю», выставила себя полной дурой, беседуя с президентом РФ Владимиром Путиным. Она начала с катастрофического положения на европейском рынке газа и намекнула, что в этом обвиняют Россию.

Путин ответил, что все это «политически мотивированная болтовня».

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«Мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях. «Газпром» увеличил поставки на 10%. В целом увеличение поставок с СПГ составляет 15%. Мы готовы это делать и дальше», – сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия выполняет запросные позиции партнеров даже сверх контрактов, а вот США недопоставили половину из обещанных объемов газа.

«А поставки американского СПГ «уплыли» из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура. Половина газа недопоставлена операторами США. Так кто использует поставки газа в своих целях. А вы говорите, что Россия использует энергоносители в качестве оружия. Это чушь, бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой оснований», – отметил президент РФ.

Выслушав ответ, американская журналистка снова поинтересовалась, почему Россия не поставляет «энергию по газопроводам». Путин удивился.

«Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Я повторю вам. Вас вводят в заблуждение. Мы увеличиваем поставки в Европу. Не сокращаем, а увеличиваем. А другие поставщики сократили на 14 миллиардов кубометров. В частности, США. Разве я что-то непонятное сказал. У-ве-ли-чи-ва-ем. Настолько, насколько нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа. Мы и по «Голубому потоку» увеличиваем (в хорошем смысле этого слова), по «Турецкому потоку». Никто не хочет слушать, все склонны только обвинять», – сказал Путин.