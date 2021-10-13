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13.10.2021 16:20 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Газ, Политика, Россия, СМИ, США, Энергетика
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Задорнов был прав, или что показала беседа Путина с американской журналисткой

Ведущая CNBC Хедли Гэмбл, которую пригласили вести «Российскую энергетическую неделю», выставила себя полной дурой,...

Ведущая CNBC Хедли Гэмбл, которую пригласили вести «Российскую энергетическую неделю», выставила себя полной дурой, беседуя с президентом РФ Владимиром Путиным. Она начала с катастрофического положения на европейском рынке газа и намекнула, что в этом обвиняют Россию.

Путин ответил, что все это «политически мотивированная болтовня».

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«Мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях. «Газпром» увеличил поставки на 10%. В целом увеличение поставок с СПГ составляет 15%. Мы готовы это делать и дальше», – сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия выполняет запросные позиции партнеров даже сверх контрактов, а вот США недопоставили половину из обещанных объемов газа.

«А поставки американского СПГ «уплыли» из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура. Половина газа недопоставлена операторами США. Так кто использует поставки газа в своих целях. А вы говорите, что Россия использует энергоносители в качестве оружия. Это чушь, бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой оснований», – отметил президент РФ.

Выслушав ответ, американская журналистка снова поинтересовалась, почему Россия не поставляет «энергию по газопроводам». Путин удивился.

«Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Я повторю вам. Вас вводят в заблуждение. Мы увеличиваем поставки в Европу. Не сокращаем, а увеличиваем. А другие поставщики сократили на 14 миллиардов кубометров. В частности, США. Разве я что-то непонятное сказал. У-ве-ли-чи-ва-ем. Настолько, насколько нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа. Мы и по «Голубому потоку» увеличиваем (в хорошем смысле этого слова), по «Турецкому потоку». Никто не хочет слушать, все склонны только обвинять», – сказал Путин.

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