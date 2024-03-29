Задумали признать «геноцидным образованием». Запад решил полностью уничтожить республику боснийских сербов

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В ближайшее время вопрос международного признания фальшивого «геноцида в Сребренице» может быть рассмотрен в ООН.

За соответствующую резолюцию могут проголосовать страны Запада и мусульманские страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии Александр Вучич опубликовал на своей странице в одной из запрещенных в России соцсетей сообщение следующего содержания:

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов… Жизненные национальные интересы и Сербии, и Республики Сербской находятся под непосредственной угрозой. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит».

После этой интригующей записи сербский президент пока не объяснил, что он имел в виду, но за него это сделал лидер «Социалистического движения», экс-глава сербской спецслужбы БИА Александр Вулин.

«Идет продолжение того, что можно назвать завершением заговора против Республики Сербской и Республики Сербия. Генеральная Ассамблея ООН должна принять резолюцию о «геноциде в Сребренице», которой помешала работа президента Вучича и президента Путина в 2015 году. Они не смогли тогда в Совете Безопасности, где нашими истинными друзьями являются Китай и Россия, которые воспрепятствовали этому своим вето, теперь будут голосовать Генеральной Ассамблеей ООН», – заявил политик, вынужденный в свое время оставить свой пост под давлением США и находящийся под персональными американскими санкциями.

По словам Вулина, продвигать эту идею будут Германия и Руанда, где в свое время произошел геноцид, голосование может быть назначено на 27 апреля, а 11 июля, когда в 1995 году якобы был совершен «геноцид в Сребренице» планируется объявить Международным днем геноцида.

И автоматически признать Республику Сербскую «геноцидным образованием», чтобы впоследствии ликвидировать, либо полностью подчинить бошнякскому Сараево. Он отметил, что автора этой идеи есть необходимое большинство в ООН: за проголосуют страны Запада и мусульманские страны, элиты которых, боясь встать на защиту палестинского народа Газы от израильской военщины, получат возможность показать своим народам, что якобы борются за права мусульман.

«В данный момент в Боснии и Герцеговине действуют силы быстрого реагирования, задача которых – арестовать (президента РС) Милорада Додика…. Единственный, кто стоит на пути к этому – это Сербия, как защитник и гарант мирного Дейтонского соглашения, и, конечно же, президент Александр Вучич.

Вучичу угрожают всеми способами, и от него требуют если не поддержать, то не препятствовать аресту Милорада Додика. Я знаю президента Вучича и знаю, что, пока он жив, он не оставит ни Республику Сербскую, ни Милорада Додика, и не допустит применения такого насилия ни против Додика, ни против Республики Сербской и сербского народа», – убежден Александр Вулин.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

После нападения боевиков Насера Орича на сербское село Беловац в 1992 году

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу.

Сербка на кладбище в Братунаце в окрестностях Сребреницы, где исламисты устроили резню сербов

Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков. Причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

Младич эвакуируемым мусульманским беженцам: «Я генерал Младич, ничего не бойтесь, счастливого пути. Я спасаю ваших детей, а наши дети в 1992 году погибли в каньоне Жепы (убитые исламистами)»

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

Далее США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашения, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.

«Если бы армия Республики Сербской хотела провести геноцид, то она закрыла бы анклав, чтобы никто не смог убежать. Вместо этого с юго-востока и востока были оставлены коридоры для беспрепятственного выхода мирных жителей, – написал в своей книге португальский генерал Карлос Мартинс Бранко, бывший в 90-е заместителем главы миссии ООН по Хорватии и Боснии и Герцеговине. – В ходе штурма Сребреницы было много погибших, но даже по истечении двадцати с лишним лет никто не может назвать точное число жертв и характер смерти: были ли это военные, убитые в ходе боев, казненные военнопленные, гражданские лица. Цифра в восемь тысяч человек превратилась в неприкосновенную правду, и любой, кто позволит усомниться в ней, автоматически будет обвинен в отрицании геноцида. Тот факт, что 3000 человек, которые были объявлены пропавшими без вести, были обнаружены в списке избирателей на выборах, состоявшихся в сентябре 1996 года, ничего не изменил».

«Это военное преступление, но о геноциде бошняков вести речь нельзя, поскольку сербские силы должным образом эвакуировали всех гражданских лиц, женщин, детей и стариков из зоны боевых действий», – согласился с коллегой командовавший миротворцами ООН в секторе «Сараево» канадский генерал-майор Луис Маккензи.