«Задумали взорвать Россию»: США решили затянуть конфликт на Украине на пять лет – Дудкин
США будут пытаться затянуть конфликт на Украине на годы для того, чтобы «изнурить российский народ и подтолкнуть его к смуте».
Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил военный эксперт Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война будет продолжаться – пока будут спонсировать Украину такими темпами, я уже не говорю о большем. Хотя я сомневаюсь, что Украина получит что-то большее.
Для США и Запада важно оттягивать сроки окончания войны. Я думаю, что, как минимум, лет на пять, это по их мнению. Для того, чтобы посеять неверие у российского народа, и у белорусского тоже, поскольку это единое государство», – рассуждает эксперт.
«Так вот, задача для США в том, чтобы оттягивать боевые действия, ослабить РФ, посеять неверие в социуме, и затем взорвать Россию изнутри», – считает Дудкин.
Спасибо!
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