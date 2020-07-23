Задуманная Зе-правительством девальвация гривны опустошит кошельки украинцев

23.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские чиновники заявляют о необходимости девальвации гривны, но это лишь приведет к удорожанию всех товаров и услуг.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если будет продолжаться девальвация гривны, то будет цепная реакция повышения цен на все. Например, у нас ¾ топлива – импорт. Если дорожают иностранные валюты, то оно автоматически дорожает на внутреннем рынке.

И если не будет удешевления кредитного ресурса, то это сделает себестоимость наших производителей в сравнении с европейскими намного выше. Они берут кредиты под 3-5%, а наши производители сейчас в лучшем случае 15%.

Наша проблема в том, что у нас отсутствует комплексная, системная, стратегическая экономическая политика, совместная, – у правительства и НБУ. Правительство делает все, что оно хочет, НБУ – все, что считает нужным он.

Единой политики, к сожалению, нет. Поэтому мы слышим от главы НБУ, министров, что стабильная гривна – плохо, лучше когда она постоянно девальвирует. Мы же так и делали всю историю, и к какому экономическому состоянию мы сейчас пришли?», – риторически резюмирует экономист.