23.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, финансы, Экономика
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Задуманная Зе-правительством девальвация гривны опустошит кошельки украинцев


Украинские чиновники заявляют о необходимости девальвации гривны, но это лишь приведет к удорожанию всех товаров и услуг.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет продолжаться девальвация гривны, то будет цепная реакция повышения цен на все. Например, у нас ¾ топлива – импорт. Если дорожают иностранные валюты, то оно автоматически дорожает на внутреннем рынке.

И если не будет удешевления кредитного ресурса, то это сделает себестоимость наших производителей в сравнении с европейскими намного выше. Они берут кредиты под 3-5%, а наши производители сейчас в лучшем случае 15%.

Наша проблема в том, что у нас отсутствует комплексная, системная, стратегическая экономическая политика, совместная, – у правительства и НБУ. Правительство делает все, что оно хочет, НБУ – все, что считает нужным он.


Единой политики, к сожалению, нет. Поэтому мы слышим от главы НБУ, министров, что стабильная гривна – плохо, лучше когда она постоянно девальвирует. Мы же так и делали всю историю, и к какому экономическому состоянию мы сейчас пришли?», – риторически резюмирует экономист.

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